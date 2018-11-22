Spicchi di Luna – новая коллекция украшений Damiani

Самому романтичному небесному светилу – Луне – посвящена новая коллекция ювелирного бренда Damiani. Название коллекции – Spicchi di Luna – переводится с итальянского как "полумесяц", и оно идеально отражено в дизайне самих украшений. Так, украшения, собранные из нескольких "полос" напоминают Луну в различных фазах.

Украшения в коллекции представлены в нескольких драгоценных материалах. Из повседневных варинтов – кольца, браслеты и серьги с бриллиантовой огранкой "паве" в белом золоте с ониксом и бриллиантом, такие комплекты из розового золота с гелиотропом.

Для любительниц торжественных украшений на выбор наборы из розового золота с фантазийными бриллиантами, а также из белого золота. Все ожерелья коллекции выполнены в форме полумесяца.