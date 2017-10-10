Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона

Какое отношение архитектура может иметь к кофе? Дизайнеры калифорнийской студии Montaag и мастера Kanen Coffee придумали высокотехнологичную кофемашину, эстетический вид которой ничуть не уступает функциональности. AnZa – это 15-килограммовая, очень брутальная кофемашина, изготовленная из бетона. Дополняют суровый материал детали из латуни, керамики, стали и стекла. Такое сочетание делает аппарат почти арт-объектом: бетонный каркас, закрепленные на нем старомодные керамические вентили, стеклянная крышка контейнера, а привычные сегодня сенсорные кнопки управления заменены на стальные тумблеры-переключатели.

Вторая версия AnZa из искусственного камня кориана имеет цвет слоновой кости и характер, хотя и не выглядит так мужественно, как бетонная версия. У нее не керамические, а стальные вентили, холдер выполнен из древесины, как и поддон для сбора жидкости. Кофемашина оборудована интеграционной системой IOT для связи с другими электронными домашними устройствами. Кроме этого, она может варить кофе дистанционно – еще один стимул встать утром с постели, проснувшись от запаха эспрессо.

Приобрести AnZa можно здесь.