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Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона

15-килограммовый бетонный элемент кухонного интерьера, который будут обсуждать ваши гости

Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона

Какое отношение архитектура может иметь к кофе? Дизайнеры калифорнийской студии Montaag и мастера Kanen Coffee придумали высокотехнологичную кофемашину, эстетический вид которой ничуть не уступает функциональности. AnZa – это 15-килограммовая, очень брутальная кофемашина, изготовленная из бетона. Дополняют суровый материал детали из латуни, керамики, стали и стекла. Такое сочетание делает аппарат почти арт-объектом: бетонный каркас, закрепленные на нем старомодные керамические вентили, стеклянная крышка контейнера, а привычные сегодня сенсорные кнопки управления заменены на стальные тумблеры-переключатели.

Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона (фото 1)

Вторая версия AnZa из искусственного камня кориана имеет цвет слоновой кости и характер, хотя и не выглядит так мужественно, как бетонная версия. У нее не керамические, а стальные вентили, холдер выполнен из древесины, как и поддон для сбора жидкости. Кофемашина оборудована интеграционной системой IOT для связи с другими электронными домашними устройствами. Кроме этого, она может варить кофе дистанционно – еще один стимул встать утром с постели, проснувшись от запаха эспрессо. 

Приобрести AnZa можно здесь.

Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона (фото 2)

Предмет зависти: Брутальная кофемашина из бетона (фото 3)

Buro247.kz

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