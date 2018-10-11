Объект желания: стайлер Dyson Airwrap

Компания Dyson, которая несколько лет назад выпустила, пожалуй, самый модный (и дорогой) фен в мире, создала новый продукт – стайлер Dyson Airwrap. Работали над его созданием 6 лет, а на разработку было потрачено 30 миллионов долларов. Укладка стайлером создается при помощи потоков воздуха, которые придают волосам форму объемных локонов или естественных волн, а также позволяют добиться других эффектов во время высушивания в домашних условиях.

В основе работы Dyson Airwrap лежит так называемый эффект Коанда. Это физическое явление возникает, когда поток воздуха с высокой скоростью проходит вдоль поверхности и благодаря разнице давления обволакивает ее. Так. команда инженеров Dyson, специализирующихся на аэродинамике, изобрела способ укладки, в котором применяется комбинация потока воздуха и нагрева. В результате, идет ли речь о создании локонов, легких волн или просто высушивании, укладка всегда будет выглядеть естественно, а волосы станут более гладкими и блестящими без разрушительного воздействия высоких температур.

Стайлер Dyson представлен в трех наборах (для всех типов волос, для тонких волос и для плотных волос) с разными насадками:

– насадка для сушки волос перед укладкой: подготавливает волосы к укладке при помощи мощного рассеянного потока воздуха;

– мягкая щетка для разглаживания волос: предназначена для придания объема тонким волосам в процессе деликатного высушивания;

– 40-мм цилиндрические насадки AirwrapÔ: предназначены для создания легких подвижных завитков или волн на плотных, объемных и вьющихся волосах;

– 30-мм цилиндрические насадки AirwrapÔ: помогают создать объемные локоны, красивые завитки или волны, подходят для большинства типов волос, в том числе тонких;

– жесткая щетка для выпрямления волос: разработана специально для укрощения и разглаживания плотных, непослушных волос.

– круглая щетка для создания объема: предназначена для придания объема и формы тонким прямым волосам.

Купить Dyson Airwrap можно будет уже этой осенью. Цена – $550.