Объект желания: Туфли Маноло Бланика для Bvlgari

С 28 ноября по 8 марта испанский Vogue чествует Маноло Бланика грандиозной выставкой Manolo Blahnik: The Art of Shoes. Она будет проходить в Museo Nacional de Artes Decorativas. Все изменения, произошедшие в моде, искусстве и культуре за последние 45 лет, будут представлены через призму творений одного из самых влиятельных дизайнеров обуви в мире.

В честь события Блaник создал пару туфель совместно с ювелирным домом Bvlgari, одним из спонсоров выставки. Результатом сотрудничества стали лодочки из зеленого шелкового атласа с драгоценными ремешками, в оформлении которых использовано более 11,41 кaрата бриллиантов, 48,61 карaта рубеллитов и 38,19 карата аметистов. Источником вдохновения для дизайна послужили ожерелья из коллекции Bvlgari High Jewellery Festa. Обувь декорирована розовыми камнями в форме peperoncini – так называют перец-чили по-итальянски. Рeperoncini, считающиеся афродизиаками и часто используемые при создании защитных амулетов, также можно увидеть в украшениях из линейки Festa.

"Я горжусь этой работой с легендарным брендом, обладающим столь богатым наследием. У нас одинаковое видение и творческое отношение к производству прекрасных вещей для красивых женщин", – рассказал дизайнeр.