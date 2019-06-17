Объект желания: браслет Tiffany & Co. – True

Коллекция Tiffany T появилась в 2014 году благодаря Франческе Амфитеатроф – директору по дизайну Tiffany & Co на тот момент. На фоне остальных коллекций бренда Tiffany T выглядит самой лаконичной, предельно минималистичной и намеренно упрощённой. Дизайнер сместила в ней акцент с роскоши в сторону безупречного дизайна. Tiffany T – американский стиль в чистом виде. Коллекция задумывалась как посвящение и признание в любви Нью-Йорку. Волнующему мегаполису, чья энергия, сила и дерзость манит миллионы людей по всему миру. В современных и функциональных украшениях Tiffany T, в их строгих архитектурных линиях – весь Нью-Йорк. Опознавательным знаком коллекции стала буква "Т", присутствующая в каждом украшении.

В этом году в коллекции Tiffany T пополнение – браслет True. Дизайн браслета продолжает поддерживать эстетику коллекции: геометрические формы, чистые линии, изысканная простота. Выразительный браслет состоит из чередующихся звеньев в форме буквы "Т". Браслеты обтекаемых форм отлиты в желтом, розовом и белом золоте.

Купить браслет True можно в официальном бутике Tiffany & Co. в Алматы.