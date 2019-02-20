Объект желания: духовой шкаф Smeg Dolce Stil Novo

Казалось бы, главное в кухонной технике – функциональность. Но при виде новой коллекции Smeg – Dolce Stil Novo – вам захочется купить всё не только из-за характеристик, но и из-за безупречного дизайна. Коллекция Dolce Stil Novo – лауреат международных премий Good Design Award и iF Design Award – включает в себя духовой шкаф, кофемашину, варочные панели и даже ящик сомелье. Однако, нашим фаворитом стал именно духовой шкаф.

Что уникального в духовке? Это тот редкий случай, когда дизайн духового шкафа разрабатывал архитектор Гвидо Канали. Он же спроектировал третий "заводской сад" Prada в Тоскане. Для Smeg Гвидо Канали придумал сдержанный современный дизайн кухонной техники. Духовой шкаф полностью встроен в кухонную мебель и не "выбивается" из общего интерьера. Одно из самых интересных свойств техники то, что она имеет автоматическую выдвижную ручку из стекла, то есть как в рабочем состоянии, так и в выключенном, ручка всегда находится внутри и не выступает наружу.

Черный цвет с отделкой профиля из меди или нержавеющей стали подойдет любому минималистичному дизайну. Дверца духовки – одна из её главных украшений – сделана из специального инновационного стекла Eclipse. Его особенность в том, что при выключенной духовке дверца выглядит как затемнённое зеркало, а во время работы становится полностью прозрачной. Если у вас намечается множество гостей, то помогут быстрый предварительный нагрев, 50 автоматических рецептов приготовления и пять уровней приготовления – духовой шкаф позволяет быстро приготовить пять разных блюд одновременно. В духовом шкафу настолько мощная вентиляция, что запахи не смешиваются друг с другом. После приготовления жирных блюд духовку можно будет с легкостью очистить до первозданного блеска – за это отвечает функция пиролиза. Пиролиз – вид самоочистки, когда духовка нагревается до 500 градусов по Цельсию, расщепляет застывший жир и убивает все микробы. Очистка длится 1,5 – 2 часа, после духовку нужно просто протереть от сухих остатков.

И самое главное – духовка безопасна для детей. Она имеет встроенную "холодную" дверцу и автоматически отключается при открывании. Функция помогает не только держать дверцу холодной, но и путём создания воздушного барьера не дает теплу распространяться на окружающую мебель. В комплекте с духовкой идут телескопические направляющие полного выдвижения, для удобного пользования подставляемые под противни.

Посмотреть и купить коллекцию можно в шоуруме Smeg по адресу: пр. Абылай хана, 115.