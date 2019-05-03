Clash de Cartier – новая коллекция украшений Cartier

Актриса Кая Скаделарио – отражение духа Clash de Cartier.

10 апреля в Париже Cartier совместно с Каей Скоделарио представили новую коллекцию украшений – Clash de Cartier. Несмотря на то, что коллекция имеет характерные для Дома Cartier пропорции и геометричность форм, она не является классической. Clash de Cartier – эксцентричная унисекс коллекция, которая разбивает представление о традиционных правилах дизайна украшений от Cartier. Состоит она из 15 аксессуаров, подходящих для ношения и в повседневной жизни, и в особых случаях: серьги-обручи, кольца, ожерелья и браслеты.

Новая коллекция – смешение аристократичности, традиций, свободы, контрастов. Несмотря на смелый подход, коллекция отдаёт дань истории и наследию Cartier, но в новой интерпретации – острые детали, смягчённые мастерской полировкой, выглядят мягкими и упругими. Яркие, женственные изгибы в контрасте с шипами и подвижной структурой – всё это придаёт украшениям необычное сияние. Расположение деталей предусмотрено так, что фигурки всегда подвижны, но в то же время специальный механизм держит их туго зафиксированными. Каждое украшение на внутренней части имеет фестончатый шов.