Идеи подарков на 14 февраля для не романтичных людей

Сюрприз: люди перестали дарить романтические подарки. Даже на День святого Валентина. Результаты исследования российской маркетинговой компании TDI говорят о том, что спрос на романтические презенты упал на 35%. Зато вырос на практичные, которые будут полезны в быту и в повседневной жизни. Сюрпризы – это хорошо, но всё больше людей отмечают, что хотели бы, чтобы с ними советовались в вопросах того, что они действительно хотят получить в подарок. Самый легкий способ не оплошать в этом деле – спросить, чего хочет любимый человек. Уверяем, для многих может стать открытием, что девушке совершенно не нужен дорогой парфюм, ей куда нужнее новые шины для автомобиля. А мужчине не нужны кастомизированные запонки, зато он давно хочет классный увлажнитель воздуха.

Конечно, в случае с подарками выручают хобби. Даже если хобби – это лежать в кровати и смотреть сериалы. В таком случае смело дарите подписку на Netflix, ivi или Amazon Prime, книголюбам – подписку на Bookmate, вечным студентам и любознательным – курс на Masterclass, игроманам – сертификат в Steam, фуди – острейшие ножи и тостер Smeg. Вариантов, на самом деле, масса. Мы не стали разделять подарки на "женские" и "мужские". Они пригодятся всем, с ними жизнь любимого человека станет проще и веселей. А с некоторыми – например, секс-боксами для пар (вы просто оформляете подписку на 3, 6 или 12 месяцев и каждый месяц получаете посылку с секс-игрушками) – ещё и приятней, и разнообразней. Главная изюминка таких сервисов – вы никогда не будете знать, что получите в посылке.