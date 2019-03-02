Неглупые и полезные подарки на 8 марта

2019 год, и до сих пор реально будет услышать на 8 марта пожелания "женского счастья" и "оставаться красивыми и нежными", но будем надеяться, что в этот раз они станут скорее исключениями, чем правилом. Ведь 8 марта – день солидарности женщин в борьбе за равные права в обществе и эмансипацию. Однако, если ваши родные и близкие привыкли отмечать этот праздник, и вы хотите сделать им приятное, не бойтесь дарить подарки. Только пусть вместо духов и конфет это будут полезные вещи, которые напомнят о сути празднования.

Маме

Вряд ли мама сразу же оценит, если вы подарите ей произведение "Второй пол" Симоны де Бовуар или книгу-эссе Чимаманды Нгози Адичи. Можно начать с малого. Наверняка мама много работает и продолжает ухаживать за домом и домочадцами. Напомните ей про то, как важно уделять время и для себя. Пусть это будет сертификат на массаж (желательно, не единоразовый) или спортивный абонемент (не обязательно на фитнес, может ей захочется попробовать что-то новое – вроде бокса, пилатеса или йоги). Книга также остаётся в рейтинге лучших подарков. Только пусть это будет электронная книга – туда и творение Бовуар можно загрузить.

Подруге

Традиционно женщинам на 8 марта желают найти достойного мужчину и стать любящей женой и матерью. Предлагаем пройтись по стереотипам и подарить подруге то, что напомнит ей: семья – не самое важное в жизни женщины. Например, качественный секс-девайс (правда, убедитесь перед этим, что её не смутит этот подарок). Менее экстравагантными подарками станут набор комфортного и мягкого белья (долой неудобные стринги), или шейкер. Кто знает, может на следующей вечеринке она составит солидную конкуренцию опытным барменам.

Коллеге

Неравенство в оплате мужского и женского труда, к сожалению, до сих пор существует. Мы не призываем вас разделить зарплату с коллегами, но всегда есть подарки, которые выразят вашу солидарность и поддержку. Например, книга CОO Facebook Шэрил Сэндберг "Не бойся действовать". Шэрил – предпринимательница, активистка и одна из самых влиятельных людей в мире по версии Times. В своей книге она рассказывает об основных препятствиях на пути женщин к успеху. В первую очередь – это неверие в собственные силы. Ещё одним хорошим подарком может стать курс по повышению квалификации, билет на мастер-класс или образовательные курсы по специальности. Если вы не очень хорошо знаете предпочтения и желания коллеги, то всегда оптимальным и полезным будет симпатичный свитшот от брендов, которые поддерживают и продвигают girl power (и это не обязательно Reebok).

Дочке

Именно в детстве закладываются ключевые установки, которые потом повлияют на будущее. Помогите дочке поверить в себя, в свои собственные силы – например, с этим отлично справится книга "Сказки на ночь для юных бунтарок". В этой книге собрано 99 сказок про великих женщин, иллюстрированных 60 художницами со всего света. Эти сказки основаны на биографиях реальных женщин – учёных, балерин, космонавтов, модельеров и предпринимательниц. Хорошо расправляются с гендерными стереотипами и новые увлечения. Боксерские перчатки, новая форма для айкидо для молодых спортсменок, а также бинокль или телескоп – для будущих светил науки.