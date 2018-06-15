Шелковый платок – самый модный аксессуар для волос этого лета

Сколько бы Демна Гвасалия ни иронизировал и ни выпускал странные и смешные резинки из 80 – 90-х по цене автомобиля, решатся на такие единицы. Все потому, что объективно нравятся они единицам – в основном смелым модницам или ностальгирующим по детству и юности девушкам. В ситуации, когда "провинциальные" велюровые или бархатные резинки никак не вписываются в гардероб, а волосы заколоть и украсить чем-то хочется, приходят на помощь знакомые всем шелковые платки.

Весной 2017 года платки носили как косынки. Будущей осенью, если брать во внимание показы Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и Marc Jacobs, мы будем повязывать платки как банданы и повязки. А этим летом лучше всего украшать ими прически. Ничего сложного – достаточно будет закреплять шелковыми платками хвост или вплетать их в косы. Вариантов красивых платков – множество. Как у люксовых марок, так и у масс-маркет брендов. Пожалуй, единственное, на что стоит обратить внимание при выборе платка – это цвет и принты. Пусть он будет пестрым и с рисунками, а не однотонным.