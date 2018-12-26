На любой бюджет: подарки на 5000, 20000 и 50000 тенге

Около 5 000 тенге

Самая популярная ценовая категория и самый большой вызов для вашего воображения. Редактор знатно попотел, прежде чем сумел найти что-то симпатичное и непростое в пределах этой суммы. 13 долларов, Карл! Что с ними делать, если нельзя брать наборы из шампуня, крема для рук и носков? Отвечаем: минималистичный контейнер для еды, парфюм для дома, компактный декантер, броский клатч и набор варенья.

Около 20 000 тенге

Оптимальная цена для интересного, необычного и запоминающегося подарка, который ваши близкие оценят и не передарят. Поэтому не тратьте эту сумму на парфюмы, наборы косметики и другие тривиальные вещи. Как насчет тетриса, полароид-камеры, кожаных перчаток, термоса, больше напоминающего предмет искусства, и нашей гордости – Bluetooth-колонки и горшок для цветов одновременно?

Около 50 000 тенге

Кажется, что людям с таким бюджетом и вовсе не нужны рекомендации. Но всегда найдутся друзья и знакомые, у которых есть всё. Что дарить им? Во-первых, вещь может быть не самой необычной, но уж точно качественной – например, маленький набор для вина в деревянном боксе, элегантный унисекс-браслет Alexander McQueen или хорошая кофемашина. А уж если хочется действительно удивить адресата, покупайте телескоп – не самая нужная вещь в хозяйстве, но впечатляющая!