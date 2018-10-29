Объект желания: аромат Dark Lord by Killian

Килиан Хеннесси выпустил новый аромат, которому дал название "Темный лорд". И, кажется, при его создании был вдохновлен панками. Основу композиции составляет кожа – брутальная, напористая и горькая, впечатления от которой можно сравнить с прикосновением к старой кожаной косухе. Но панки Килиана отличаются от панков, например, Вивьен Вествуд или Sex Pistols. Хулиганы и радикалы, плюющие на общественные устои, Килиану не интересны.

"Темный лорд" как минимум богат и любит красивую жизнь, а еще он ужасно искушен. Скучающий социофоб предпочитает виски, но не брезгует и ромом. Именно ром (Килиан очень любит в ароматах алкогольные ноты) отчетливо ощущается на фоне кожи, он и добавляет композиции глубину. Не обошлось и без "острых" ощущений – за это в Dark Lord отвечают несколько видов перца (чёрный и китайский) и ветивер.

Новинка Dark Lord by Killian – уже в продаже в Saks Fifth Avenue.