Хрусталь St. Louis и столовое серебро Puiforcat – уже в Алматы

На прошедших выходных в центре города, по соседству с бутиком Hermès открылся магазин двух старейших французских мануфактур – St. Louis и Puiforcat

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St. Louis

Хрусталь из маленькой деревушки Сен Луи называют образцом французского изящества. Первая стекольная фабрика была построена в далёком 1586 году. Через пару столетий Людовик XV присвоил фабрике звание Verrerie Royale de Saint-Louis, что переводится как "королевская фабрика". Через 15 лет Франсуа де Бофор создал формулу, по которой начали производить высочайшего качества хрусталь, который считался и по сей день считается лучшим во всей Европе. Большая гордость бренда – цветной хрусталь, который делают с 1837 года. Его главное достоинство в том, что, независимо от цвета, хрусталь всё равно остаётся прозрачным. На сегодняшний день ассортимент St. Louis включает посуду из хрусталя, вазы, невероятные люстры, подсвечники и пресс-папье. Все изделия создаются вручную.

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Puiforcat

Puiforcat – семейная фабрика столовых приборов, основанная в 1820 году в Париже Жаном-Батистом Фуксом и его двумя кузенами. Прославилась она благодаря искусной работе мастеров с металлом. Особенно с серебром. Серебряная посуда и столовые приборы являются достоянием королевских дворов и частных коллекций. Так, один из столовых сервизов на 300 персон хранится в Лувре. Ежегодно Puiforcat выпускают не только классические шедевры, но и небольшие современные коллекции, созданные в сотрудничестве с молодыми дизайнерами. Puiforcat выпускают кухонную утварь, предметы декора, столовую посуду и свыше 100 линий столовых приборов класса люкс из серебра. Все предметы выполняются вручную из стерлингового серебра.