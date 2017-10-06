И кормить не надо: подушка, которая заменит вам кота

Японская компания Yukai Engineering взялась за решение проблем аллергиков и одиночества. Qoobo – подушка и кот в одном предмете. Ну если не романтизировать, это круглая, меховая подушка с роботизированным хвостом, которая реагирует на поглаживания.

В демонстрационном видео японцы называют хвост "инструментом для коммуникации, который не требует слов". С помощью него простая подушка превращается в успокаивающего робота-терапевта. К разработке прилагается трехступенчатая инструкция: stroke (гладь), react (реагируй), get healed (лечись). От поглаживаний хвост начнет вилять из стороны в сторону. Стоимость Qoobo составит $100, и он должен поступить в продажу в июне 2018 года. Производители намерены запустить продукт с помощью краудфандинг-платформы Kickstarter. Подушка будет обладать зарядкой на восемь часов, а заряжаться с помощью USB.