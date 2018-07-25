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Dior Saddle Bag – главная сумка сезона
Спустя 18 лет культовая сумка авторства Джона Гальяно снова появилась в продаже
Только одна из десяти сумок, выпускаемых крупными брендами, становится иконой, легендой и предметом коллекционирования. О своем предмете гордости – сумке Saddle – которую можно было купить только на eBay, вспомнила креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. Dior Saddle Bag авторства Джона Гальяно была очень популярна в 2000-е. Носили ее буквально все поп-звезды, а также главная героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.
Как следует из названия, сумка по форме напоминает сумку-вьюнок ковбоев, которые использовали ее для провизии и фляжек и привязывали к седлу. Спустя 18 лет Dior Saddle Bag возвращается в большом количестве интерпретаций: одноцветные из кожи и бархата, разноцветные и расшитые монограммами, с бахромой и напоминающие лоскутное одеяло. Несколько дней назад лента Instagram попала в плен культовой сумки. Практически все модные блогеры, инфлюенсеры и it-girl в день старта продаж опубликовали снимки с сумкой, что вызвало не самую положительную реакцию. Однако, на продажах это, скорее всего, никак не отразится. Хит есть хит.
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