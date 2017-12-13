Чем заняться на юбилейном Almaty Pop-Up Store?

16 декабря на территории многофункционального комплекса Kaisar Plaza на четыре праздничных дня откроется юбилейный, десятый, Almaty Pop-Up Store. В преддверии события рассказываем, чем заняться на Almaty Pop-Up Store, что покупать, есть и слушать на любимом алматинцами мероприятии.

Что покупать?

Одна из главных причин, по которой APS посещают тысячи алматинцев, – большой ассортимент одежды и аксессуаров. Юбилейный Almaty Pop-Up Store соберет на одной территории как локальных дизайнеров и брендов, так и приглашенных из других стран. Список обширный: Mandarin Narbayeva, Anthena Clothing, Avventurista, Pivovarova, Suerte. Одежду и аксессуары будут представлять не только бренды, но и целые магазины. Свои корнеры будут у онлайн-магазинов Sprezzatura и Sentyabr.me. В шоуруме Sentyabr.me стоит искать одежду от казахстанских брендов Salta, Aigul Kassymova, Prima Studio, у Sprezzatura – Rejina Pyo, A.W.A.K.E, Steven Tai, Sleeper, Rokh, Alighieri. Для утомившихся от шопинга гостей Sprezzatura "откроет" на территории корнера маленькое кафе с вкусным кофе. Кроме одежды в зоне шопинга можно будет приобрести мебель, флорариумы и суккуленты, предметы интерьера и декор для дома. А в сникер-химчистке Sole Fresh будет возможность бесплатно почистить кроссовки, а также за символическую цену кастомизировать любимую пару обуви.

Что пробовать на вкус?

Кормить гостей – одна из главных задач организаторов APS10. В праздничные дни гостей будут угощать известные алматинцам рестораны и кафе, в числе которых "И рыба, и мясо", Presso, Sweet Lab, Hot Dog Club, Keanu, Julie's Bar, Angel-in-us. Сами организаторы готовят специальный бургер в сотрудничестве с Yuframe Burger.

Кого слушать и под чью музыку танцевать?

Десятый Almaty Pop-Up Store обещает стать еще и праздником музыки. На протяжении четырех дней на территории Kaisar Plaza будет звучать музыка от Арсена Рысдаулетова, Ирины Пи, Арыса Аренова. Диджей-сеты будут сменяться выступлениями Manna, Robotopulus, Far In Gate, Райханы Мухлис, Molto Loud.

Чему учиться?

В программе APS10 заявлены public talks, посвященные бизнесу, архитектуре старого Алматы и казахстанскому производству. 16 декабря основатель Chocolife Рамиль Мухоряпов будет рассказывать о стартапах, спикеры из списка Forbes – о поддержке и финансировании малого бизнеса в Казахстане, а о его продвижении – Нуркен Халыкберген. Архитектуру и визуальный стиль Алматы можно будет обсудить со специалистами Basire Design Group и Kaisar Plaza.

Что еще?

Впервые на городском мероприятии появится спортивная зона. Тренеры Esentai Fit & Spa будут всем желающим давать уроки стретчинга, зумбы, классической тренировки TRX и шпагата, а самых бесстрашных научат основам бокса.