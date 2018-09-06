Поиск
Объект желания: обновленная версия браслетов Cartier – Juste Un Clou
Уже в продаже в Алматы
В 70-х годах прошлого столетия дизайнер Альдо Чипулло решил превратить обычный гвоздь в произведение искусства. Целью Альдо было создание оригинальной и авангардной ювелирной интерпретации предмета повседневности. Остроумная выходка неожиданно стала успешной. Спустя более 40 лет браслеты-гвозди Juste Un Clou, закрученные в два оборота, считаются одними из культовых украшений в ювелирном мире.
С 70-х годов браслеты Juste Un Clou особо не видоизменялись. Их дополняли драгоценными камнями, представляли в нескольких вариантах золота, но внешне гвозди не видоизменялись. До этого года. Следуя современным тенденциям, Cartier в 2018 году выпустил обновленную версию Juste Un Clou. Браслеты стали тоньше и гораздо легче. Изделия представлены в желтом и розовом золоте, с бриллиантами и без них. Последний вариант точно оценят молодые поклонники ювелирного дома. В рекламной кампании, посвящённой Juste Un Clou, Cartier акцентируют, что украшения подходят не только девушкам, но и мужчинам.
Модернизированные версии браслетов уже в продаже. Купить Juste Un Clou можно в алматинском бутике Cartier.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
5 лайфхаков: уменьшаем бытовые и пищевые отходы дома
Burning Man: современное искусство, которое хорошо горит
Плейлист Buro 24/7: настроение – сентябрь
Поколение Z – самое одинокое в истории
Главные визуальные тренды 2018 года
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий