Объект желания: обновленная версия браслетов Cartier – Juste Un Clou

В 70-х годах прошлого столетия дизайнер Альдо Чипулло решил превратить обычный гвоздь в произведение искусства. Целью Альдо было создание оригинальной и авангардной ювелирной интерпретации предмета повседневности. Остроумная выходка неожиданно стала успешной. Спустя более 40 лет браслеты-гвозди Juste Un Clou, закрученные в два оборота, считаются одними из культовых украшений в ювелирном мире.

С 70-х годов браслеты Juste Un Clou особо не видоизменялись. Их дополняли драгоценными камнями, представляли в нескольких вариантах золота, но внешне гвозди не видоизменялись. До этого года. Следуя современным тенденциям, Cartier в 2018 году выпустил обновленную версию Juste Un Clou. Браслеты стали тоньше и гораздо легче. Изделия представлены в желтом и розовом золоте, с бриллиантами и без них. Последний вариант точно оценят молодые поклонники ювелирного дома. В рекламной кампании, посвящённой Juste Un Clou, Cartier акцентируют, что украшения подходят не только девушкам, но и мужчинам.

Модернизированные версии браслетов уже в продаже. Купить Juste Un Clou можно в алматинском бутике Cartier.