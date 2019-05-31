BURO x H&M Home: всё в дом!

В деталях - бог или дьявол? Эту дилемму каждый решает для себя сам. Мы в BURO. уверены, что детали играют огромнейшую роль во всех сферах жизни. Это касается и нашей тихой гавани - дома. В том, как мы его обустроим, какие штрихи добавим в интерьер, зависит его атмосфера и наше ощущение уюта. Точно выбранные детали, на первый взгляд, даже самые незначительные, создают идеальный интерьер. С сегодняшнего дня красивые и демократичные по цене дизайнерские товары для дома можно приобрести в открывшемся в Алматы магазине H&M Home.

Коллекции H&M Home включают текстиль и декор для гостиной, спальни, ванной и детской. Помимо классической коллекции в магазине представлены весенне-летние, вдохновлённые природой, и марокканская, в которой считываются пейзажи и архитектура Марракеша.

Креативный директор: Нуртас Сисекенов

Фотограф: Марина Карпыкова

Модель: Мария Мурат