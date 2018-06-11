Амулет на удачу: 50-летие коллекции Van Cleef & Arpels – Alhambra

В 1968 году Дом Van Cleef & Arpels выпустил первый сотуар Alhambra в виде четырехлистного клевера. Двадцать драгоценных четырехлистников из золота были обрамлены золотыми бусинами. Украшение имело моментальный успех и стало одним из символов Van Cleef & Arpels. По легенде Жак Арпельс нашел счастливый четырехлистный клевер в саду своего дома в Жерминьи-л'Эвек и принес его показать коллегам вместе с американским стихотворением "Не сдавайся" – поэтическим призывом не терять надежды ни в какой ситуации. Неизвестно, знали ли тогда основатели ювелирно-часового бренда, что красивые, но совершенно не броские украшения с четырехлистником станут символом удачи. Но сам Жак Арпельс, племянник Эстель Арпельс, говорил: "Чтобы удача сопутствовала вам, нужно в нее верить". И в Доме до сих пор в нее верят, ее символам посвящены многие знаковые произведения Van Cleef & Arpels.

Армия поклонниц Van Cleef & Arpels с энтузиазмом и радостью приняла новинку. И, как и многим другим украшениям Дома, Alhambra нашлось место в их сердцах и шкатулках. В 1974 году французская певица и актриса Франсуаза Арди была запечатлена на фото в двух коротких и одном длинном колье Alhambra. А актриса Роми Шнайдер снялась в длинном колье Alhambra в фильме "Взбесившийся барашек" Мишеля Девиля. Разнообразные длинные колье Alhambra были и частью коллекции княгини Монако Грейс Келли. В желтом золоте, с кораллами, лазуритами или малахитом – она часто надевала их в 1970-е на публичные мероприятия и в частной жизни.

Украшения Alhambra создавались с той идеей, чтобы их можно было носить каждый день. Более того – они должны были исполнять роль талисманов. Слоганом рекламной кампании 1977 года стала фраза: "Чувственные, нежные и полные смысла украшения. Те, что будут с вами всегда". Их отличали и по сей день отличают яркие комбинации материалов, цветов и узнаваемые формы. Длинные сотуары из желтого золота с малахитом или лазуритом тогда дополняли браслетами-цепочками и крупными подвесками. Кольца, колье и браслеты Дома вторили стилю мягких силуэтов того времени, их ярким, солнечным цветам.

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В этом году легендарной коллекции исполняется 50 лет. К пятидесятилетию создания первого длинного колье Alhambra Дом выпустил новые украшения, которые пополнят постоянную коллекцию. Длинные колье и браслеты Vintage Alhambra и серьги Magic Alhambra переливаются оттенками серого перламутра и сверкают бриллиантами в сочетании с мягким свечением розового золота. Украшенные тем же мотивом длинное колье и браслет Vintage Alhambra выполнены в белом золоте с бриллиантами и контрастирующим с ними ониксом. В традиции коллекции Alhambra мотив клевера окаймлен золотыми бусинами. Приобрести знаковые новинки можно и в Алматы, в бутике Van Cleef & Arpels.