Полезные личные подарки любимым женщинам на 8 марта

Несмотря на меняющуюся повестку, подарки на 8 марта стали традицией в нашей культуре. Чаще всего можно встретить именно девушек, дарящих подарки друг другу. Связано ли это с желанием выразить любовь к сестре, маме, бабушке или подруге или же с солидарностью с женщинами в борьбе за равенство полов? В преддверии праздника мы собрали очень личные подарки, которые расскажут о вашей привязанности и порадуют близких людей - вне зависимости от того, далеко они или нет.

Украшение с персонализированной надписью Украшение - это одно из более классических вариантов, однако особенным его может сделать гравировка. На гравировку подойдет все: инициалы, значимые короткие фразы или даты. Чтобы поддержать тематику данного праздника, можно выбрать компанию украшений, которая поддерживает женское общество. Например, Posh Totty Designs работают в партнерстве с благотворительным обществом Women for Women International, поддерживающим женщин и детей страдающих от последствий войны и политических конфликтов.





Персонализированная виниловая пластинка Если получатель подарка - любитель музыки, то можно заказать персонализированную виниловую пластинку, со специально подобранным плейлистом, например, для бьюти-рутины. Только заранее озаботьтесь тем, чтобы у получателя подарка был виниловый проигрыватель.

Сет для релаксации Напоминанием о заботе о себе послужит сет для релаксации со скрабом, солью и бомбочкой для ванны. А именно этот набор от The Little Market был произведен коллективом молодых матерей в малообеспеченных районах Чикаго, которых бренд поддерживает через трудовые программы и предоставление карьерных возможностей.

Ежедневник Полезным подарком всегда будет блокнот. Но не просто ежедневник, а специальный "умный" планер, который поможет эффективно организовать расписание, определить жизненные цели и их реализовать. Например, ежедневник Life's here, автором которого стала молодая предпринимательница Елена Сатушкина, рассчитан на год и включает в себя полезные разделы, которые помогут с постановкой целей. Среди них - «Список 100 благодарностей» и «Список 100 целей и желаний на год», которые помогут держать свои личные достижения в тонусе.





Подписка на книги К теме о саморазвитии - подписка на ежемесячную дозу книг будет очень кстати для любого возраста. Такую подписку можно приобрести на платформе Bookmate, где книги предоставляются в электронном формате. А для тех, кто учит язык или любит читать на английском, есть британский сервис The Willoughby Book Club с персонализированной подпиской на физическую доставку книг на английском языке.

Набор белья Близкой подруге или сестре можно взять красивое, но удобное белье - то, которое не будет ограничивать, стеснять и будет ощущаться как вторая кожа. Можно попробовать нашумевшие варианты FentyxSavage и Skims, или же отдать предпочтение менее популярным брендам вроде The Nude Label, которые шьют вещи из органического хлопка в Испании в коллаборации с местными сотрудницами.