Самые милые ролики 2018 года по версии BURO
Кошечки, собачки и маленькие детки
Наше время неофициально называют "декадой смартфонов" (по статистике 78% жителей планеты используют смартфоны). В самом деле, если взять всех владельцев смартфонов и посчитать среднее время онлайн, получится приблизительно 24 часа в неделю, что в два раза больше, чем в 2008 году. И это при том, что каждый пятый пользователь проводит в интернете около 40 часов в неделю. Во многом это связано с тем, что молодое поколение (от 16 до 24 лет) в среднем проводит в сети 34,3 часа. Все эти сумасшедшие цифры аккумулируются в силу того, что мы проверяем телефоны каждые 10-12 минут. К сожалению, данные от исследователей ничего не говорят о милых видео в Instagram и Youtube, которые каждый из нас смотрит ежедневно. А ведь это вполне себе репрезентативный показатель. Над какими роликами умилялась команда BURO в уходящем году? Ниже – наш хит-парад. Традиционно, с большим количеством видео кошек и собак.
Котенок повторяет движения хозяина
Акита Ину и игрушка
N A T U R E B O Y
Ретривер спускается по лестнице
Кот и микрофон
Пингвин в Эдинбургском зоопарке
Детский массаж лица
Счастливые кошки и Tsum Tsum
Корги в снегу
Кэти Райан
Прыгающий тюлень
Девочка с пистолетом Nerf
Церковь мистера Bubz
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