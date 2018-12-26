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Самые милые ролики 2018 года по версии BURO

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Самые милые ролики 2018 года по версии BURO

Кошечки, собачки и маленькие детки

Текст: Илья Юн


Наше время неофициально называют "декадой смартфонов" (по статистике 78% жителей планеты используют смартфоны). В самом деле, если взять всех владельцев смартфонов и посчитать среднее время онлайн, получится приблизительно 24 часа в неделю, что в два раза больше, чем в 2008 году. И это при том, что каждый пятый пользователь проводит в интернете около 40 часов в неделю. Во многом это связано с тем, что молодое поколение (от 16 до 24 лет) в среднем проводит в сети 34,3 часа. Все эти сумасшедшие цифры аккумулируются в силу того, что мы проверяем телефоны каждые 10-12 минут. К сожалению, данные от исследователей ничего не говорят о милых видео в Instagram и Youtube, которые каждый из нас смотрит ежедневно. А ведь это вполне себе репрезентативный показатель. Над какими роликами умилялась команда BURO в уходящем году? Ниже – наш хит-парад. Традиционно, с большим количеством видео кошек и собак. 

Котенок повторяет движения хозяина

Акита Ину и игрушка

 

N A T U R E B O Y

 

Ретривер спускается по лестнице

 

Кот и микрофон

 

Пингвин в Эдинбургском зоопарке

 

Детский массаж лица

 

Счастливые кошки и Tsum Tsum

 

Корги в снегу

 

Кэти Райан

Прыгающий тюлень

 

Девочка с пистолетом Nerf

 

Церковь мистера Bubz

 

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