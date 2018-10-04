Запуск интеллектуального Клуба “418” Казахстан в Алматы

Вчера в Государственном музее искусств им. А.Кастеева состоялось открытие интеллектуального Клуба "418" Казахстан. Мероприятие сопровождалось пилотной лекцией знаменитого российского художника, скульптора и дизайнера Андрея Бартенева на тему "Крашенные идолы 90-х". Инициатива запуска клуба принадлежит основателю Azimut Tehnika – Диане Азимовой.

В знак поддержки и в честь запуска проекта ужин посетили основатели интеллектуального Клуба "418" – Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева. Интеллектуальный Клуб «418» – это культурный проект, который был основан в 2013 году и на сегодняшний день представлен в Москве и Санкт-Петербурге. Клуб представляет собой серию закрытых мероприятий, в рамках которых проводятся лекции и творческие встречи с авторитетными спикерами, концерты, театральные и кино-премьеры, вернисажи и экскурсии. За годы существования Клуба "418" его лекторами и друзьями стали: Константин Богомолов, Диана Вишнёва, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Леонид Парфёнов, Михаил Пиотровский, Ирина Прохорова, Кирилл Серебренников, Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Алексей Учитель, Татьяна Черниговская, Сергей Ястржембский и многие другие.



Клуб "418" уже вышел за рамки закрытого клуба, каким задумывался изначально, и превратился в полноценную культурную платформу, сохранив при этом свою камерность: в клубе состоит ограниченное число участников, заинтересованных в том, чтобы находиться в эпицентре культурной жизни. Казахстанский филиал Клуба «418» будет сохранять философию и концепцию клуба, и в будущем также планирует организовывать выездные мероприятия с целью посещения самых знаковых событий страны и мира, позволять его членам получить доступ к по-настоящему уникальным культурным мероприятиям.

