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Запуск интеллектуального Клуба “418” Казахстан в Алматы

Окультурились!

Меруерт Абдир, Андрей Бартенев
Дана Орманбаева, Андрей Бартенев, Айжан Тунгушбаева
Yan Ray, Индира Хан
Диана Азимова, Меруерт Абдир
Жамиля Абилова, Ленара Баталова
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова
Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
Ирина Кудрина, Андрей Бартенев, Надежда Оболенцева, Сакен Жаксыбаев
Наталья Кусаинова
Юлия Тисленко
Меруерт Абдир, Надежда Оболенцева
Наталья Кусаинова, Надежда Оболенцева
Yan Ray, Айгерим Райымкулова
Виктория Моминбаева
Татьяна и Питер Фостер
Никара Тохтарова
Yan Ray, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
Виктория Моминбаева
Бауыржан Шадибеков
Бауыржан Шадибеков, Виктория Майлибаева
Дана Орманбаева, Даут Шайхисламов
Гаухар Каппарова
Эльпидио Лоффредо, Валентина Дурумбетова
Олеся Клебанова
  • 01
  • /
  • 26
Меруерт Абдир, Андрей Бартенев
  • 02
  • /
  • 26
Дана Орманбаева, Андрей Бартенев, Айжан Тунгушбаева
  • 03
  • /
  • 26
Yan Ray, Индира Хан
  • 04
  • /
  • 26
Диана Азимова, Меруерт Абдир
  • 05
  • /
  • 26
Жамиля Абилова, Ленара Баталова
  • 06
  • /
  • 26
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова
  • 07
  • /
  • 26
Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
  • 08
  • /
  • 26
Ирина Кудрина, Андрей Бартенев, Надежда Оболенцева, Сакен Жаксыбаев
  • 09
  • /
  • 26
Наталья Кусаинова
  • 10
  • /
  • 26
Юлия Тисленко
  • 11
  • /
  • 26
Меруерт Абдир, Надежда Оболенцева
  • 12
  • /
  • 26
Наталья Кусаинова, Надежда Оболенцева
  • 13
  • /
  • 26
Yan Ray, Айгерим Райымкулова
  • 14
  • /
  • 26
  • 15
  • /
  • 26
  • 16
  • /
  • 26
Виктория Моминбаева
  • 17
  • /
  • 26
Татьяна и Питер Фостер
  • 18
  • /
  • 26
Никара Тохтарова
  • 19
  • /
  • 26
Yan Ray, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
  • 20
  • /
  • 26
Виктория Моминбаева
  • 21
  • /
  • 26
Бауыржан Шадибеков
  • 22
  • /
  • 26
Бауыржан Шадибеков, Виктория Майлибаева
  • 23
  • /
  • 26
Дана Орманбаева, Даут Шайхисламов
  • 24
  • /
  • 26
Гаухар Каппарова
  • 25
  • /
  • 26
Эльпидио Лоффредо, Валентина Дурумбетова
  • 26
  • /
  • 26
Олеся Клебанова

Текст: Buro247.kz

Вчера в Государственном музее искусств им. А.Кастеева состоялось открытие интеллектуального Клуба "418" Казахстан. Мероприятие сопровождалось пилотной лекцией знаменитого российского художника, скульптора и дизайнера Андрея Бартенева на тему "Крашенные идолы 90-х". Инициатива запуска клуба принадлежит основателю Azimut Tehnika – Диане Азимовой. 

В знак поддержки и в честь запуска проекта ужин посетили основатели интеллектуального Клуба "418" – Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева. Интеллектуальный Клуб «418» – это культурный проект, который был основан в 2013 году и на сегодняшний день представлен в Москве и Санкт-Петербурге. Клуб представляет собой серию закрытых мероприятий, в рамках которых проводятся лекции и творческие встречи с авторитетными спикерами, концерты, театральные и кино-премьеры, вернисажи и экскурсии. За годы существования Клуба "418" его лекторами и друзьями стали: Константин Богомолов, Диана Вишнёва, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Леонид Парфёнов, Михаил Пиотровский, Ирина Прохорова, Кирилл Серебренников, Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Алексей Учитель, Татьяна Черниговская, Сергей Ястржембский и многие другие.

Клуб "418" уже вышел за рамки закрытого клуба, каким задумывался изначально, и превратился в полноценную культурную платформу, сохранив при этом свою камерность: в клубе состоит ограниченное число участников, заинтересованных в том, чтобы находиться в эпицентре культурной жизни. Казахстанский филиал Клуба «418» будет сохранять философию и концепцию клуба, и в будущем также планирует организовывать выездные мероприятия с целью посещения самых знаковых событий страны и мира, позволять его членам получить доступ к по-настоящему уникальным культурным мероприятиям.

 

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