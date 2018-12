Куда идти на выходных: рождественская ярмарка Esentai Winter Fair

В этом году город наводнило невероятное количество рождественских ярмарок. И они – идеальный вариант для покупки подарков, угощений для новогоднего стола или просто приятного времяпрепровождения. Советуем еще одну, если вы пока не успели приобрести елку и попробовать глинтвейн.

С 16 по 30 декабря на территории Esentai Square проходит ежегодная ярмарка Esentai Winter Fair. Выбор отличный: продукты местного производства от фермеров (сыры, молочные изделия и даже песто казахстанского производства), елочный базар от Something Else, где можно приобрести настоящие елки, новогодние венки и цветочные композиции. Социальный проект Petelka представляет вязаные изделия, созданные пенсионерами, а бренд Ceramique – расписную керамическую посуду. Не обошлось без обстоятельной фудзоны – сладкоежек ждут фудтраки от Umami c мороженым, блинчиками и вафлями, а тем, кто собирается пообедать обстоятельнее, рекомендуем smash бургеры, трюфельные гриль-чиз сэндвичи, шведские багеты с лососем от Craft. Не обойдется и без глинтвейна. В будние дни ярмарка будет открыта для гостей с 12:00 до 20:00, а в выходные – с 14:00 до 21:00.