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Глобальное утепление: презентация меховых изделий Valentina by Elpidio Loffredo
Первая годовщина бутика
Во вторник вечером Валентина Дурумбетова отмечала день рождения своего бутика Valentina by Elpidio Loffredo. Поздравить основательницу в этот вечер поспешили не только любительницы меха и шуб, но и партнер Валентины – Эльпидио Лоффредо. Эльпидио – один из основателей молодой итальянской компании по производству шуб и меховых изделий Elpidio Loffredo, откуда они доставляются в Алматы.
На коктейле Валентина и Эльпидио представили коллекцию шуб нового осенне-зимнего сезона, в которую вошли изделия из соболя, шиншиллы, рыси, норки, каракульчи, арктической лисы и другого ценного меха.
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Глобальное утепление: презентация меховых изделий Valentina by Elpidio Loffredo
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