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Глобальное утепление: презентация меховых изделий Valentina by Elpidio Loffredo

Первая годовщина бутика

Эльпидио Лоффредо, Валентина Дурумбетова
Лилия Мамиева
Айгерим Райымкулова
Бауыржан Шадибеков, Светлана Риммер
Сакен Жаксыбаев, Мадина Сулейменова, Yan Ray
Гульжан Сарсенова, Валентина Дурумбетова
Ботагоз Куанышева
Эльпидио Лоффредо
Галина Рыжкина
Маржан Маркаметова
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Эльпидио Лоффредо, Валентина Дурумбетова
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Лилия Мамиева
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  • 12
Айгерим Райымкулова
  • 04
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  • 12
Бауыржан Шадибеков, Светлана Риммер
  • 05
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  • 12
Сакен Жаксыбаев, Мадина Сулейменова, Yan Ray
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  • 12
Гульжан Сарсенова, Валентина Дурумбетова
  • 07
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  • 12
Ботагоз Куанышева
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Эльпидио Лоффредо
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Галина Рыжкина
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Маржан Маркаметова

Текст: Buro247.kz

Во вторник вечером Валентина Дурумбетова отмечала день рождения своего бутика Valentina by Elpidio Loffredo. Поздравить основательницу в этот вечер поспешили не только любительницы меха и шуб, но и партнер Валентины – Эльпидио Лоффредо. Эльпидио – один из основателей молодой итальянской компании по производству шуб и меховых изделий Elpidio Loffredo, откуда они доставляются в Алматы. 

На коктейле Валентина и Эльпидио представили коллекцию шуб нового осенне-зимнего сезона, в которую вошли изделия из соболя, шиншиллы, рыси, норки, каракульчи, арктической лисы и другого ценного меха.

 

 

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