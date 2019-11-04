В Лондоне прошла вечеринка по случаю запуска флагманского сайта BURO.

В этом году семья BURO. активно расширялась. В мае открылась сербская версия сайта, а буквально неделю назад заработал британский аналог – нынешний флагман бренда. BURO.London представляет собой новый формат медиа и намерен рассказывать о современной культуре, стиле, образе жизни, гастрономии и путешествиях.

В преддверии Хэллоуина основатели BURO.London устроили вечеринку BURO.Cult, на которую приехали основатели и главные редакторы сайта со всего мира: из России, Монголии, Сербии и других стран. Организаторы вдохновлялись эстетикой фильмов "Твин Пикс" и "Сияние". Так, например, действие происходило в импровизированном отеле, гостей встречали таинственные консьержи в золотых масках, а затем провожали в помещение кроваво-красного цвета. Там их ждали иммерсивные представления, гадания на картах, активности от партнера вечеринки – Coach и диджей-сеты Fat Tony, Emerald и дуэта Disco Smack.