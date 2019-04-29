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Презентация бутика Triumph Pret-a-Porter в Нур-Султане

Текст: Buro247.kz


В столице, в отличие от Алматы, светские вечеринки случаются редко. Так что неудивительно, что, если все-таки такие события происходят, местные девушки не остаются к ним равнодушными. На прошлой неделе в Нур-Султане громко открылся мультибрендовый бутик Triumph Pret-a-Porter. На самом деле, бутик существует давно – с 1996 года. Но в этом году он стал на один этаж больше, пространство и его дизайн полностью обновились, а также добавились новые бренды. Основательницы бутика – мама и дочь Зарема и Эмилия Сардаловы – самостоятельно делают подборку брендов и сами же выступают байерами. 

Первый этаж в Triumph Pret-a-Porter отдан мужской одежде и аксессуарам, второй – женской. На сегодняшний день в бутике представлены одежда и аксессуары от таких брендов, как Celine, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Etro, Off-White, Brunello Cuccinelli, Sergio Rossi, Moncler, Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Fendi и др. Но Эмилия отмечает, что этот список неполный, и обещает, что уже в новом сезоне в бутике появится несколько новых, молодых брендов.

 

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