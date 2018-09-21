Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Выбор Buro / События

Традиционный сентябрьский ужин Fashion Bureau

И запуск коллаборации ZhSaken и Lamoda.kz

Бауржан Шадибеков, Selim Celik, Наталья Максимова, Бану Акан, Сакен Жаксыбаев, Yan Ray
Бану Акан, Сакен Жаксыбаев
Бану Акан, Асель Садвакасова
Yan Ray, Лилия Рах, Сакен Жаксыбаев
Юлия Энгельман, Бауыржан Шадибеков
Валентина Дурумбетова, Гаухар Каппарова, Индира Хан
Selim Celik, Yan Ray, Сакен Жаксыбаев, Елена Есполова, Хабиба Люхудзяева
Стефано ди Гонзо
Артем Волченко, Стефано ди Гонзо
Алла Жуйкова
Бану Акан
Виктория Майлибаева, Светлана Утеулина
Яна Бутина
Арам Давидян
Бенжар Кудайбергенов
Аида Ашимова
Бауыржан Шадибеков, Саида Люхудзяева, Зиеда Ибрагимова, Сакен Жаксыбаев
Алексей Чжен, Валентина Дурумбетова
Светлана Риммер, Мадина Сулейменова
Елена Есполова
Ирина Устименко
Гаухар Абыкаева, Сакен Жаксыбаев, Айжан Тунгушбаева
Лилия Рах
Зиеда Ибрагимова, Саида Люхудзяева
  • 01
  • /
  • 33
Бауржан Шадибеков, Selim Celik, Наталья Максимова, Бану Акан, Сакен Жаксыбаев, Yan Ray
  • 02
  • /
  • 33
Бану Акан, Сакен Жаксыбаев
  • 03
  • /
  • 33
Бану Акан, Асель Садвакасова
  • 04
  • /
  • 33
Yan Ray, Лилия Рах, Сакен Жаксыбаев
  • 05
  • /
  • 33
Юлия Энгельман, Бауыржан Шадибеков
  • 06
  • /
  • 33
Валентина Дурумбетова, Гаухар Каппарова, Индира Хан
  • 07
  • /
  • 33
Selim Celik, Yan Ray, Сакен Жаксыбаев, Елена Есполова, Хабиба Люхудзяева
  • 08
  • /
  • 33
Стефано ди Гонзо
  • 09
  • /
  • 33
Артем Волченко, Стефано ди Гонзо
  • 10
  • /
  • 33
Алла Жуйкова
  • 11
  • /
  • 33
Бану Акан
  • 12
  • /
  • 33
Виктория Майлибаева, Светлана Утеулина
  • 13
  • /
  • 33
Яна Бутина
  • 14
  • /
  • 33
Арам Давидян
  • 15
  • /
  • 33
Бенжар Кудайбергенов
  • 16
  • /
  • 33
Аида Ашимова
  • 17
  • /
  • 33
Бауыржан Шадибеков, Саида Люхудзяева, Зиеда Ибрагимова, Сакен Жаксыбаев
  • 18
  • /
  • 33
Алексей Чжен, Валентина Дурумбетова
  • 19
  • /
  • 33
Светлана Риммер, Мадина Сулейменова
  • 20
  • /
  • 33
Елена Есполова
  • 21
  • /
  • 33
Ирина Устименко
  • 22
  • /
  • 33
Гаухар Абыкаева, Сакен Жаксыбаев, Айжан Тунгушбаева
  • 23
  • /
  • 33
Лилия Рах
  • 24
  • /
  • 33
Зиеда Ибрагимова, Саида Люхудзяева
  • 25
  • /
  • 33
  • 26
  • /
  • 33
  • 27
  • /
  • 33
  • 28
  • /
  • 33
  • 29
  • /
  • 33
  • 30
  • /
  • 33
  • 31
  • /
  • 33
  • 32
  • /
  • 33
  • 33
  • /
  • 33

Текст: Buro247.kz

В жизни светской Алматы есть одно событие в году, которое публика считает важным и которое ждет с большим нетерпением. Это – традиционный ужин Сакена Жаксыбаева и его компании Fashion Bureau, который проводится в сентябре. Впервые собирая близких по духу людей, редакторов глянца и партнеров за одним столом в 2010 году, Сакен Жаксыбаев и подумать не мог, что ужин станет настоящей традицией и мероприятием, с которого начинается модный сезон в Казахстане.

"Очень трудно создавать традиции. Еще сложнее – удерживать их на протяжении долгих лет. У нас получилось сделать сентябрьский ужин интересным для публики. Мероприятием, которое объединяет людей,  как большую семью – воскресные обеды или рождественские ужины. Как показали эти восемь лет, люди любят традиции", – говорит Сакен Жаксыбаев.

Формат ужина – ограниченный состав гостей, камерная обстановка, высокая кухня – никогда не менялся, а вот его повод – да. В рамках сентябрьского ужина Сакен Жаксыбаев и его команда презентовали публике что-то совершенно новое: запуск сайта, выпуск газеты, комикса, благотворительные аукционы, организованные совместно с фондом "Жакия". В этом году Сакен Жаксыбаев на ужине анонсировал запуск коллаборации ZhSaken с онлайн-магазином Lamoda.kz. Таким образом, ZhSaken стал первым казахстанским брендом, представленным на Lamoda.kz. Для интернет-магазина к сезону вечеринок дизайнер создал капсульную коллекцию коктейльных платьев. Продажи стартовали вчера, 20 сентября. 

 

 

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще