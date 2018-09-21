Традиционный сентябрьский ужин Fashion Bureau

В жизни светской Алматы есть одно событие в году, которое публика считает важным и которое ждет с большим нетерпением. Это – традиционный ужин Сакена Жаксыбаева и его компании Fashion Bureau, который проводится в сентябре. Впервые собирая близких по духу людей, редакторов глянца и партнеров за одним столом в 2010 году, Сакен Жаксыбаев и подумать не мог, что ужин станет настоящей традицией и мероприятием, с которого начинается модный сезон в Казахстане.

"Очень трудно создавать традиции. Еще сложнее – удерживать их на протяжении долгих лет. У нас получилось сделать сентябрьский ужин интересным для публики. Мероприятием, которое объединяет людей, как большую семью – воскресные обеды или рождественские ужины. Как показали эти восемь лет, люди любят традиции", – говорит Сакен Жаксыбаев.

Формат ужина – ограниченный состав гостей, камерная обстановка, высокая кухня – никогда не менялся, а вот его повод – да. В рамках сентябрьского ужина Сакен Жаксыбаев и его команда презентовали публике что-то совершенно новое: запуск сайта, выпуск газеты, комикса, благотворительные аукционы, организованные совместно с фондом "Жакия". В этом году Сакен Жаксыбаев на ужине анонсировал запуск коллаборации ZhSaken с онлайн-магазином Lamoda.kz. Таким образом, ZhSaken стал первым казахстанским брендом, представленным на Lamoda.kz. Для интернет-магазина к сезону вечеринок дизайнер создал капсульную коллекцию коктейльных платьев. Продажи стартовали вчера, 20 сентября.