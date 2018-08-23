Вдохновляющие лекции ученых, активистов и художников на TEDxAstana

10 июня в Астане прошла конференция TEDxAstana, темой которой стало "Второе дыхание". Каждый год организаторы выбирают определенную тематику и приглашают лекторов из разных сфер с короткими двадцатиминутными лекциями. Топики лекций разнообразны: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения, но все они объединены одним направлением. В этот раз спикеры рассказывали о возможностях, разнообразии и красоте изменений, о том, как трансформируется с течением времени современный Казахстан. Избранные выступления организаторы публикуют на YouTube-канале конференции. Мы отобрали 9 самых интересных лекций и делимся ими сейчас.

Как соседские сообщества могут преобразить города?

Ольга Лигай делится историей обманутых дольщиков, которые не только не сдались, но построили дом своей мечты сами, и открытиями, к которым ее привел этот сложный опыт. Этот проект стал уникальным кейсом для Казахстана и примером для гражданского общества, меняющего представление о том, каким может быть финал подобных историй.

Неженские профессии на Востоке: как женщины могут изменить мировоззрение мужчин

Манижа Пактин – первая женщина-строитель в Афганистане. На TEDxAstana Манижа Пактин рассказала свою историю борьбы за право заниматься своей профессией, напомнив о том, что образованные женщины могут дать второе дыхание развитию своей страны.

Как превратить идею в продукт? Подумать о реальном человеке

Маулен Бектурганов с командой создал первый казахстанский бионический протез руки, который был установлен подростку, лишившемуся конечности из-за онкологического заболевания. Подобных компаний во всем мире – не больше десятка. За 3 года существования проекта команда Маулена разработала 6 версий протезов, в планах – наладить серийное производство. О том, как важно находить решения, и каково это – дарить человеку то, что казалось бы уже безвозвратно потеряно, он рассказал на своей лекции TEDxAstana.

Как старая техника может открыть (и даже формировать) новый мир

Программист Равиль Насифулин собирает новые компьютеры из старой или сломанной техники для того, чтобы обеспечить ими детей из социально уязвимых слоев.

Жизнь после жизни: чего мы ещё не знаем о возможностях человеческой кожи?

Кабылбек Абугалиев – врач-комбустиолог, более 30 лет занимающийся лечением сложных обширных ожогов. Несколько лет назад он изобрел и запатентовал повязку на основе экстрацеллюлярного матрикса, использование которой позволит свести к минимуму болезненность перевязок. Сейчас Кабылбек Абугалиев делает всё возможное для запуска производства био-повязок и мечтает создать в Казахстане банк кожи.

Работа с аутистами – лабиринт. Но из каждого лабиринта есть выход

Аутизм и командные виды спорта считаются несовместимыми. Детский тренер по баскетболу Индира Абилдаева смогла доказать, что это не так. В своем выступлении она рассказывает, как боролась с предубеждениями и знакомила детей со спортом.

"Центр – там, где мы есть..."

Грузинский художник Вато Церетели и казахстанский арт-куратор Айгерим Капар рассказывают, как излечиться от старых травм с помощью искусства и творчества.

Как оцифровка генома может изменить наши представления о мире и о самих себе?

О том, почему генетика станет вторым дыханием для изучения истории Казахстана, а оцифровка генома – не только ключом к познанию своих возможностей, но даже залогом национальной безопасности, молодой ученый Максат Жабагин рассказал на TEDxAstana.

Қазақстан тарихына жаңалық әкелген еріктілер

Последние несколько лет Жантас Сафуллин увлекается краеведением. Историю региона он изучает через расшифровку надписей на надгробных камнях, которые, как оказалось, хранят много деталей о жизни исторических личностей. Жантас собрал команду волонтеров, которая ищет и изучает забытые надгробия. На сегодня краеведы-волонтеры изучили уже около 3000 памятников истории.



Источник: https://www.buro247.kz/news/lifestyle-news/tedx-astana-2018-vtoroe-dyhanie.html



