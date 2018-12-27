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Трогательные рождественские ролики 2018 года

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Трогательные рождественские ролики 2018 года

Катализаторы новогоднего настроения от гениев маркетинга

Текст: Buro247.kz


Уже невозможно представить предновогодний период без красивых и добрых рекламных роликов аэропорта Хитроу, Coca-Cola, Apple, John Lewis и других крупных компаний. Это именно тот случай, когда реклама никого не раздражает, наоборот – создает праздничное настроение. В этом году аэропорт Хитроу вновь снял историю про пожилых плюшевых медведей Дорис и Эдварда, которые вовзращаются из солнечной Флориды в заснеженный и праздничный Лондон. Google снял ролик с Маколеем Калкиным, который спустя 28 лет повторил культовые сцены из фильма "Один дома". А John Lewis снова заставили всех пустить слезу. Главным героем их рождественского ролика стал Элтон Джон и его трогательная история о любви к пианино. В обратном хронологическом порядке показана жизнь музыканта до того момента, когда полученное им пианино навсегда изменяет его жизнь. Бренд вспомнил самые знаковые моменты из жизни музыканта, включая выступление на школьном концерте в 1950х, тур в 1970х, записи песен и закулисные моменты.

Heathrow

Google

 

BETC Paris

 

John Lewis

 

Burberry

 

Erste

 

Sainsbury's

 

BBC One

 

TK Maxx

 

Aldi

 

Amazon

 

M&S Food

 

Ikea

 

Audi

 

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