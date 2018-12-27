Трогательные рождественские ролики 2018 года

Уже невозможно представить предновогодний период без красивых и добрых рекламных роликов аэропорта Хитроу, Coca-Cola, Apple, John Lewis и других крупных компаний. Это именно тот случай, когда реклама никого не раздражает, наоборот – создает праздничное настроение. В этом году аэропорт Хитроу вновь снял историю про пожилых плюшевых медведей Дорис и Эдварда, которые вовзращаются из солнечной Флориды в заснеженный и праздничный Лондон. Google снял ролик с Маколеем Калкиным, который спустя 28 лет повторил культовые сцены из фильма "Один дома". А John Lewis снова заставили всех пустить слезу. Главным героем их рождественского ролика стал Элтон Джон и его трогательная история о любви к пианино. В обратном хронологическом порядке показана жизнь музыканта до того момента, когда полученное им пианино навсегда изменяет его жизнь. Бренд вспомнил самые знаковые моменты из жизни музыканта, включая выступление на школьном концерте в 1950х, тур в 1970х, записи песен и закулисные моменты.

Heathrow

Google

BETC Paris

John Lewis

Burberry

Erste

Sainsbury's

BBC One

TK Maxx

Aldi

Amazon

M&S Food

Ikea

Audi