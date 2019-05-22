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Светлана Утеулина, Виктория Майлибаева
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Равшана Куркова на презентации сервиса Personal Shopping от Esentai Mall

Текст: Buro247.kz


В апреле Esentai Mall презентовал новую маркетинговую стратегию для развития шоппинга и туризма в Алматы под руководством Ольги Комиссар. Один из ключевых её пунктов – запуск нового сервиса Personal Shopping Service. Сервис предоставляет индивидуальную услугу по подбору образов (включая обувь и аксессуары) с помощью профессионального стилиста, в комфортных условиях, на 3 этаже молла. На сегодняшний день пул стилистов включает в себя 10 профессионалов разных направлений, оказывающих услуги в различных ценовых категориях и знанающих иностранные и государственный языки. Среди них – Айзат Сарсембаев, Мерей Кертаева, Диля Саду, Маншук Куанышева, Балла Ерлан и другие. В течение полугода количество специалистов планируется увеличить в два раза, а сервис станет работать ещё и как выездная примерочная, намечено сотрудничество с ювелирной галереей.

Вчера вечером в ресторане Seven состоялась закрытая презентация сервиса. Специальными гостями вечера стали актриса Равшана Куркова и известный стилист Игорь Андреев, который ранее возглавлял издание Numero и работал fashion-директором журнала SNC.

 

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