Презентация аромата Sí Passionе в Алматы

Судя по всему, октябрь еще долго будет ассоциироваться с красным цветом. Не благодаря историческим событиям прошлого века, а вследствие вереницы запусков и мероприятий от Armani Beauty. Пару недель назад бренд запустил кампанию #ВыразиСвойКрасный, где предлагал девушкам в течение семи дней носить красную помаду и наблюдать за реакцией окружающих. У Джорджио Армани особое отношение к красному цвету. Бренду принадлежит запатентованный оттенок красного – Red 400. А вчера в Caffe Del Teatro прошла презентация аромата Sí Passione, нового фланкера марки. Дресс-код – total red, а всем гостям предлагали сделать макияж с акцентом на губы.

Sí Passione – цветочно-фруктовый аромат, с доминирующими нотами груши, чёрной смородины, розового перца и розы. Первый аромат из этого семейства появился только в 2013 году, а спустя 5 лет марка выпустила 14-й фланкер. Традиционно его представляет актриса Кейт Бланшетт, но в этом году у марки появись два новых амбассадора – модели Сара Сампайо и Адвоа Абоа.