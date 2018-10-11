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Презентация аромата Sí Passionе в Алматы

Красный Октябрь от Armani

Анастасия Ефременкова
Леонид Нигматуллин
Мольдер Рысалиева
Айя Жакып
Ирина Пи
Мария Попова
Шынар Сапар
Лариса Азанова
Райхана Мухлис
Айсана Ашим
Мадина Аманова
Бахтияр Беркин, Мика Орынбасарова
Камила Нугманова
Катерина Милославская
Дина Тасбулатова
Фаридахон Агзамова
Жамиля Абилова
Маржан Маркаметова
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Анастасия Ефременкова
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Леонид Нигматуллин
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  • 19
Мольдер Рысалиева
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  • 19
Айя Жакып
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Ирина Пи
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Мария Попова
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  • 19
  • 08
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  • 19
Шынар Сапар
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  • 19
Лариса Азанова
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  • 19
Райхана Мухлис
  • 11
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  • 19
Айсана Ашим
  • 12
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  • 19
Мадина Аманова
  • 13
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  • 19
Бахтияр Беркин, Мика Орынбасарова
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  • 19
Камила Нугманова
  • 15
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  • 19
Катерина Милославская
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  • 19
Дина Тасбулатова
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Фаридахон Агзамова
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Жамиля Абилова
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Маржан Маркаметова

Текст: Buro247.kz

Судя по всему, октябрь еще долго будет ассоциироваться с красным цветом. Не благодаря историческим событиям прошлого века, а вследствие вереницы запусков и мероприятий от Armani Beauty. Пару недель назад бренд запустил кампанию #ВыразиСвойКрасный, где предлагал девушкам в течение семи дней носить красную помаду и наблюдать за реакцией окружающих. У Джорджио Армани особое отношение к красному цвету. Бренду принадлежит запатентованный оттенок красного – Red 400. А вчера в Caffe Del Teatro прошла презентация аромата Sí Passione, нового фланкера марки. Дресс-код – total red, а всем гостям предлагали сделать макияж с акцентом на губы. 

Sí Passione – цветочно-фруктовый аромат, с доминирующими нотами груши, чёрной смородины, розового перца и розы. Первый аромат из этого семейства появился только в 2013 году, а спустя 5 лет марка выпустила 14-й фланкер. Традиционно его представляет актриса Кейт Бланшетт, но в этом году у марки появись два новых амбассадора – модели Сара Сампайо и Адвоа Абоа. 

 

 

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