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Индира Хан
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  • 32
Лариса Азанова
  • 04
  • |
  • 32
Валентин Басангов
  • 05
  • |
  • 32
Маншук Куанышева
  • 06
  • |
  • 32
Юлия Ким
  • 07
  • |
  • 32
Мадина Сулейменова
  • 08
  • |
  • 32
Михаил Коваль
  • 09
  • |
  • 32
Леонид Нигматуллин
  • 10
  • |
  • 32
Сауле Сергазинова
  • 11
  • |
  • 32
Маржан Маркаметова
  • 12
  • |
  • 32
Алия Бермухамбетова
  • 13
  • |
  • 32
Айгерим Райымкулова
  • 14
  • |
  • 32
Алима Болатбек
  • 15
  • |
  • 32
Баян Бокишева
  • 16
  • |
  • 32
Ольга Ким
  • 17
  • |
  • 32
Жанар Мирзажанова
  • 18
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  • 32
  • 19
  • |
  • 32
Маржан Шарипова
  • 20
  • |
  • 32
Леонид Жеребцов
  • 21
  • |
  • 32
Азиза Есмаганбетова
  • 22
  • |
  • 32
Анна Тустикбаева
  • 23
  • |
  • 32
Алия Ержанова
  • 24
  • |
  • 32
Сакен Жаксыбаев, Петр Кусмерик
  • 25
  • |
  • 32
Тимур Бисенбаев
  • 26
  • |
  • 32
Yan Ray
  • 27
  • |
  • 32
Юлия Марченко
  • 28
  • |
  • 32
Виктория Моминбаева
  • 29
  • |
  • 32
Асель Зои
  • 30
  • |
  • 32
Тимур Тулеу
  • 31
  • |
  • 32
Бауыржан Шадибеков
  • 32
  • |
  • 32
Сакен Жаксыбаев, Алексей Хегай, Олеся Москалевич

Выбор Buro | События

Открытие магазина Reserved в Алматы

Текст: Buro247.kz


Вчера в Dostyk Plaza официально открылся магазин польского бренда Reserved. А днем ранее в магазине состоялась вечеринка по случаю запуска бренда в Казахстане.

Новый магазин предлагает два этажа шопинга. На первом – расположились женская одежда и аксессуары, на втором – мужская и детская одежда и аксессуары. Гостям вечеринки были презентованы осенняя коллекция Reserved, вдохновленная 70-ми, а также внушительное количество базовой одежды. Напомним, что коллекции и ассортимент в Reserved обновляются часто, в среднем – раз в 2-3 недели, сезонное же обновление происходит дважды в год. 

 

 

Reserved

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