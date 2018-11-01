Открытие магазина Reserved в Алматы

Вчера в Dostyk Plaza официально открылся магазин польского бренда Reserved. А днем ранее в магазине состоялась вечеринка по случаю запуска бренда в Казахстане.

Новый магазин предлагает два этажа шопинга. На первом – расположились женская одежда и аксессуары, на втором – мужская и детская одежда и аксессуары. Гостям вечеринки были презентованы осенняя коллекция Reserved, вдохновленная 70-ми, а также внушительное количество базовой одежды. Напомним, что коллекции и ассортимент в Reserved обновляются часто, в среднем – раз в 2-3 недели, сезонное же обновление происходит дважды в год.