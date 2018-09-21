Презентация аромата L'inderdit от Givenchy в Алматы

При упоминании словосочетания "дизайнер и муза" в первую очередь вспоминается пара Юбер де Живанши и Одри Хепберн. Французский дизайнер и актриса были близкими друзьями на протяжении всей жизни – он не только одевал её для красных дорожек и кинокартин, но также шил платья для самых грустных и радостных моментов её жизни. Их канонический творческий дуэт дал миру то самое "маленькое черное платье", при упоминании которого мы вспомним Холли Голайтли и культовое платье от Живанши.

Их сотрудничество не заканчивалось на создании одежды. В 1957 году кутюрье посвятил Хепберн свой первый аромат – L'interdit, что с французского переводится как "запрет". По легенде, дизайнер таким образом запрещал своей любимице грустить. На протяжении одного года ароматом пользовалась только Одри, затем Юбер де Живанши основал компанию Parfums Givenchy. Всего за пару недель было продано 4000 флаконов. Спустя 60 лет компания Givenchy перевыпускает парфюм, и его лицом становится актриса Руни Мара.

20 сентября в Алматы прошла презентация обновленного аромата. В честь этого марка воссоздала маленький Париж внутри театра "ARTиШОК". Но гости увидели совсем не тот конфетный Париж, который рисуется на праздничных открытках и в инстаграмах блогеров. Вместо круассанов и пудровых макаронс La Durée – клошары, продающие фейковые сумки, уличные артисты, поющие на ломаном французском, уличные зазывалы, мимы, инсталляции грязного, вечно ремонтирующегося метро и другие атрибуты темной стороны Парижа. Заключительной частью представления стал перформанс от группы театра, попасть на который можно было только с завязанными глазами. Завершил вечер диджей-сет от импровизированной Одри Хепберн в исполнении руководителя театра Анастасии Тарасовой.