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Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio

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Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio

Где покупать подарки иностранным друзьям

Текст: Buro247.kz


22 ноября в пространстве Esentai Mall открылся бутик предметов казахстанского производства – No Mad Gift Studio. Помимо сувениров и памятных подарков, там можно найти одежду казахстанских дизайнеров, ювелирные изделия и работы казахстанских художников. 

И хотя No Mad Gift Studio рассчитан больше на иностранных гостей, магазин может выручить в поисках аутентичного подарка или сувенира на память из Казахстана. Сейчас там можно найти предметы и одежду от таких брендов, как Shoqan, Aya Bapani, МЕЛ., Redcrow, Shanyraq, TumarX, Zardozi by Constella, Центр современной культуры "Целинный", QazArt и Gold Amber. Но в будущем создатели планируют расширять ассортимент. 

Создание магазина с работами казахстанских дизайнеров, ремесленников и художников – часть программы Esentai Mall по привлечению туристов. Недавно торговый центр одним из первых ввел функцию tax refund. 

Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 1)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 2)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 3)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 4)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 5)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 6)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 7)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 8)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 9)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 10)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 11)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 12)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 13)
Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio (фото 14)

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