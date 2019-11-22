Новое место: сувенирный бутик No Mad Gift Studio

22 ноября в пространстве Esentai Mall открылся бутик предметов казахстанского производства – No Mad Gift Studio. Помимо сувениров и памятных подарков, там можно найти одежду казахстанских дизайнеров, ювелирные изделия и работы казахстанских художников.

И хотя No Mad Gift Studio рассчитан больше на иностранных гостей, магазин может выручить в поисках аутентичного подарка или сувенира на память из Казахстана. Сейчас там можно найти предметы и одежду от таких брендов, как Shoqan, Aya Bapani, МЕЛ., Redcrow, Shanyraq, TumarX, Zardozi by Constella, Центр современной культуры "Целинный", QazArt и Gold Amber. Но в будущем создатели планируют расширять ассортимент.

Создание магазина с работами казахстанских дизайнеров, ремесленников и художников – часть программы Esentai Mall по привлечению туристов. Недавно торговый центр одним из первых ввел функцию tax refund.