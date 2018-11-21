Презентация коллекции Louis Vuitton x Grace Coddington в Алматы

Уже шесть лет Louis Vuitton привозит в Алматы своих художников, занимающихся кастомизацией изделий бренда, главных редакторов и стилистов, которые лично представляют коллекцию публике, а также лимитированные коллекции аксессуаров, созданные в сотрудничестве с известными художниками. Вчера в бутике марки состоялась презентация лимитированной коллекции аксессуаров и одежды, созданной в сотрудничестве с стилистом и бывшим креативным директором Vogue US Грейс Коддингтон, а также круизную коллекцию бренда.

Для французского дома Грейс нарисовала "портреты" своих кошек Пампкин и Бланкета, а также Леона - собаки креативного директора бренда Николя Жескьера. Эти рисунки он поместил на шелковые пижамы и аксессуары поверх фирменных монограмм Louis Vuitton. К сожалению, приобрести коллекцию в бутике на месте не получится - чтобы получить сумку или кошелек придется сделать предзаказ и немного подождать. А рассмотреть вещи поподробнее можно в специальном проекте Louis Vuitton и BURO - "Котомания".