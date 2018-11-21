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Динара Бактыбаева
  • 04
  • |
  • 34
Диана Сулеймбекова
  • 05
  • |
  • 34
Бахтияр Беркин, Мика Орынбасарова
  • 06
  • |
  • 34
Мария Подгорбунская
  • 07
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Екатерина Ткаченко
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Зарина и Даулен Сламкуловы
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Маржан Маркаметова
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Карлыгаш Нурдильда
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  • 34
Валерия Лазарева
  • 22
  • |
  • 34
Диана Батырбаева
  • 23
  • |
  • 34
Айнур Турисбек, Алла Жуйкова
  • 24
  • |
  • 34
Тимур Тулеу, Мадина Сулейменова
  • 25
  • |
  • 34
Диана Есенбекова
  • 26
  • |
  • 34
Марина Карпыкова, Мария Ли, Диана Боровинская, Ольга Ряженова
  • 27
  • |
  • 34
Анита Акишева
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  • 34
Зарина Дияс
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  • 34
Леонид Нигматуллин
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Dequine
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Анна Сидорова, Валерия Волкова
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Презентация коллекции Louis Vuitton x Grace Coddington в Алматы

Текст: Buro247.kz


Уже шесть лет Louis Vuitton привозит в Алматы своих художников, занимающихся кастомизацией изделий бренда, главных редакторов и стилистов, которые лично представляют коллекцию публике, а также лимитированные коллекции аксессуаров, созданные в сотрудничестве с известными художниками. Вчера в бутике марки состоялась презентация лимитированной коллекции аксессуаров и одежды, созданной в сотрудничестве с стилистом и бывшим креативным директором Vogue US Грейс Коддингтон, а также круизную коллекцию бренда. 

Для французского дома Грейс нарисовала "портреты" своих кошек Пампкин и Бланкета, а также Леона - собаки креативного директора бренда Николя Жескьера. Эти рисунки он поместил на шелковые пижамы и аксессуары поверх фирменных монограмм Louis Vuitton. К сожалению, приобрести коллекцию в бутике на месте не получится - чтобы получить сумку или кошелек придется сделать предзаказ и немного подождать. А рассмотреть вещи поподробнее можно в специальном проекте Louis Vuitton и BURO - "Котомания". 

 

 

 

 

Louis Vuitton
Грейс Коддингтон
Круизная коллекция

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