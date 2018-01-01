Лучшие материалы Buro 24/7 Kazakhstan в 2017 году

В уходящем году редакция Buro 24/7 Kazakhstan выпустила на сайте более 2000 материалов. Среди них – лонгриды, модные и бьюти-съемки, специальные проекты, тексты наших колумнистов на важные темы, интервью и масса светских репортажей. Подводя итоги 2017 года, мы вспоминаем самые любимые редакцией материалы, выходившие за последние 12 месяцев.

H&M и Buro 24/7 Kazakhstan показывают новое поколение страны: бесстрашных девушек, которые пересекают Атлантический океан, документалистов уличной культуры и смелых граффити-художников.

Редакция Buro 24/7 детально изучила русскую музыку и выяснила, кто вернул популярность текстам на русском языке и сделал их ультрамодными. Перед вами – подробный и пожанровый гид по музыкантам от MC Антохи и Луны до Муси Тотибадзе и "Вагоновожатых".

Романтичная история, приуроченная к запуску коллаборации Erdem x H&M в Казахстане.

REFLEKT – яркая история Cirque du Soleil, созданная специально для Казахстана, которую все лето и почти каждый день показывали в Астане.

Семь загадочных, почти детективных историй, в которых нет главных героинь. Кто эти женщины? Об этом могут рассказать кутюрные платья, драгоценности и ароматы.

Всю история казахстанского джаза – от советского вокально-инструментального ансамбля "Бумеранг" до Jazzystan и совсем юных исполнителей из алматинской школы джаза.

В бьюти-съемке "Третий возраст – честная красота" разрушается стереотип, что старость не может быть красивой.

Татуировка – это очень серьезно и легкомысленно одновременно. С одной стороны, это рисунки на теле, а с другой – они остаются на всю жизнь. Для Buro 24/7 и Hennessy впервые о своих татуировках рассказывают известные казахстанцы.

Свадебный конструктор Buro 24/7, с помощью которого можно продумать и учесть все – от платья и кольца до букета и свадебного вишлиста.





Источник: https://www.buro247.kz/buro-choise/events/luchshee-na-buro-24-7-za-god.html

Голос "Звездных войн" и "Терминатора" Леонид Володарский – о видеопиратстве, молодежи и Навальном в эксклюзивном интервью Buro 24/7.

Казахстанская традиция аренды квартиры и споры на тему "понаехали" вдохновили Антона Готтлоба, Куата Абешева и Абзала Исса Бекова заглянуть в одну из таких квартир.

Про идиотов, революции и уят: казахстанские мужчины – о Хью Хефнере, о том, что значит для них Playboy, и о культурной значимости журнала.

Истории 17 винтажных вещей Dior, McQueen, Ferre, Margiela, которые можно купить в алматинском бутике Promode.

Все, что вы хотели знать о креативности и бизнесе, но боялись спросить. Рассказывает колумнист Buro24/7 Kazakhstan Анита Акишева.

Известные казахстанцы Валерий Золотухин, Алена Субботина, Азиза Айбадуллина, Мадина Бейсекеева в проекте "Обыкновенные люди", который посвящен жизни за кадром, той, что не видно на фотографиях в Instagram, в роликах на YouTube и кино.

Гульнар Бажкенова рассуждает, почему скандал вокруг Харви Вайнштейна не сходил с первых полос, но совершенно не обсуждался в казахстанском обществе.

Благодаря Фиби Файло и Стелле Маккартни костюм перестал быть особенной вещью, а стал полноправной частью женского гардероба. Для женщин с характером – самые модные костюмы и смокинги сезона.

Команда Buro 24/7 отправилась в Лиссабон, чтобы собственными глазами посмотреть, каким станет мир в ближайшие десять лет.

Кто ждет нас дома, пока нас нет? Самый милый проект Buro 24/7, который вы видели.

Не обрастать вещами, быть мобильными, быстро собираться в дорогу. Настя Гончарова отправилась в Монголию, чтобы понять, что кочевники – мы все.

Алена Долецкая – за столом, Александр Прошенков – на кухне. Del Papa и Buro 24/7 провели в Алматы гастрономический ужин, вдохновляясь знаменитыми зваными вечерами Брунелло Кучинелли в Тоскане и Флоренции.

На Венецианской биеннале впервые в центральном павильоне выставили работу казахстанских художников Воробьевых. Галина Рыжкина рассказывает, почему эта инсталляция – символ всего Казахстана.

Редакция Buro 24/7 поменяла машины на лонгборды, сегвей, самокат, велосипед и выяснила, насколько удобно в Алматы передвигаться на альтернативных видах транспорта.

Бывший главный архитектор Барселоны прогулялся с Buro 24/7 по перекопанному Алматы и рассказал, что он об этом думает.

Красота города – это красота его зданий. Редакция Buro 24/7 Kazakhstan снарядила дроны и отправилась разглядывать самые верхние этажи этого города, где каждое окно рассказывает свою собственную историю.

Алматинский философ Алексей Зеленский – о том, как мультсериал "Симпсоны" стал самым пророческим в истории.

О чем говорят костюмы главных героев седьмого сезона "Игры престолов" – Серсеи Ланнистер, Дейнерис Таргариен, Джона Сноу, Арьи и Сансы Старк.