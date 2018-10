Пятый Clique Fest стартует казахстанской премьерой фильма Пола Дано

Традиционно ноябрь в Алматы – месяц Clique Film Festival. В этом году организаторы отмечают маленький юбилей – кинофестивалю исполняется пять лет. По этому случаю для алматинцев приготовлено много интересного. 11 октября в киноцентре "Арман" в рамках Clique Film Festival состоится казахстанская премьера режиссерского дебюта Пола Дано "Дикая жизнь" с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Фильм, рассказывающий о долгом и болезненном расставании в семье героев Маллиган и Джилленхола, был написан Дано совместно с Зои Казан. Картина была показана на 71-м Каннском кинофестивале и на кинофестивале "Сандэнс".

Организаторы кинофестиваля – Наргиз Шукенова и Борис Байков – программу юбилейного Clique Film Festival пока держат в секрете. Объявлена она будет 11 октября, перед показом "Дикой жизни". Кроме этого, на презентации будет объявлена программа специальных показов Best Of. Четыре картины, по мнению Наргиз и Бориса, хорошо рассказывают историю фестиваля за последние 4 года. В программу Best Of войдут:

"Одержимость"

"Один из самых важных показов в дебютный для Clique Film Festival год. Тогда в программе фестиваля среди лауреатов "Золотых Пальм" и работ мэтров европейского кинематографа теснился американский инди-фильм, снятый за копейки, с неизвестным на тот момент Майлзом Теллером. Зал был полон, реакция – потрясающей. Два года спустя Дэмьен Шазелл снимет La La Land, а три года спустя у Clique появится специальная программа, посвященная американскому независимому кино".

Дата: 18 октября

"Молодость"

В 2015 году Clique обрел свой нынешний вид – городского кинофестиваля, существующего не ради галочки, а ради фильмов, которые там показываются, и людей, которые их смотрят. "В тот год нас многое потрясло – от обиженных новозеландских братьев в Rams до подонков Амстердама в Prince, но "Молодость" Соррентино стояла особняком", – говорят организаторы.

Дата: 25 октября

"Это всего лишь конец света"

"Критики считают его "проходным" фильмом, но мы с этим не очень согласны. Это наш второй Долан (после "Мамочки") и наш первый солд-аут, вынудивший открыть второй зал, чтобы все желающие могли это посмотреть", – комментируют Наргиз и Борис.

Дата: 1 ноября

"Зови меня своим именем"

"На нашей предыдущей презентации (перед фильмом "Квадрат") трейлер CMBYN был показан одним из первых, и сложно забыть, как он первым пробил публику на аплодисменты, что в итоге привело не просто к открытию второго зала для всех желающих, а к проведению отдельной, специальной программы Encore".

Дата: 8 ноября

И это еще не всё: сразу после них, 15 ноября, начнется тот же Best Of, но уже 2018 года, в программе показов которого сразу три казахстанские картины. Что это за фильмы – организаторы расскажут 11 октября.

Билеты поступят в продажу в ближайшее время. Приобрести их можно в кассах кинотеатра "Арман".