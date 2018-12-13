Как встретишь, так и проведешь: специальный проект Moët & Chandon

"Как встретишь, так и проведешь" – все мы знаем это выражение с детства. Истории из фильмов, родительские байки и атмосфера Нового года заставляют даже самых закостенелых циников немного поверить в волшебство. Даже если новогодние желания и пророчества не всегда сбываются, сделать праздник счастливым, а вместе с ним и весь последующий год – в наших силах. Рецепт прост – компания родных и близких друзей, богатый стол и бокал шампанского, чтобы отметить самую важную минуту – наступление Нового года. Вместе с Moët&Chandon и пятью нашими героями мы попытались представить, как бы выглядела самая запоминающаяся вечеринка года, когда танцуешь до упаду, шампанское льется рекой, а из каждого окна слышен счастливый cмех и звон бокалов.
В честь праздника Moët & Chandon объявляет конкурс – победитель отправится в 2019 году в Дом Moët &Chandon в регионе Шампань. Для этого необходимо приобрести бутылку шампанского, сфотографировать её и рассказать свою волшебную историю – о том, как вы встретили или мечтаете встретить Новый год. Победит самая интересная, сказочная и оригинальная история. Выбирать будем 30 декабря.
Маржан Маркаметова
Маржан Маркаметова
Руслан Хайруллаев
Руслан Хайруллаев
Гаухар Жексен
Гаухар Жексен
Саятжан Мадиев
Саятжан Мадиев
Алия Бермухамбетова
Алия Бермухамбетова
Фотограф: Марина Карпыкова
Арт-директор: Нуртас Сисекенов
Продюсер: Сергей Юн
Стилист: Катя Милославская
MuAH: Ильмира Токмагамбетова, Эльвира Ахметова
Линейный продюсер: Айгерим Танатар
Одежда: Magazin Boutique, Shoqan Suits
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