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Выбор Buro | События

Как встретишь, так и проведешь: специальный проект Moët & Chandon

Текст: Buro247.kz


"Как встретишь, так и проведешь" – все мы знаем это выражение с детства. Истории из фильмов, родительские байки и атмосфера Нового года заставляют даже самых закостенелых циников немного поверить в волшебство. Даже если новогодние желания и пророчества не всегда сбываются, сделать праздник счастливым, а вместе с ним и весь последующий год – в наших силах. Рецепт прост – компания родных и близких друзей, богатый стол и бокал шампанского, чтобы отметить самую важную минуту – наступление Нового года. Вместе с Moët&Chandon и пятью нашими героями мы попытались представить, как бы выглядела самая запоминающаяся вечеринка года, когда танцуешь до упаду, шампанское льется рекой, а из каждого окна слышен счастливый cмех и звон бокалов.

 

В честь праздника Moët & Chandon объявляет конкурс – победитель отправится в 2019 году в Дом Moët &Chandon в регионе Шампань. Для этого необходимо приобрести бутылку шампанского, сфотографировать её и рассказать свою волшебную историю – о том, как вы встретили или мечтаете встретить Новый год. Победит самая интересная, сказочная и оригинальная история. Выбирать будем 30 декабря.

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Маржан Маркаметова

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Маржан Маркаметова

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Руслан Хайруллаев

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Руслан Хайруллаев

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Гаухар Жексен

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Гаухар Жексен

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Саятжан Мадиев

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Саятжан Мадиев

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Алия Бермухамбетова

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Алия Бермухамбетова

 

Фотограф: Марина Карпыкова

Арт-директор: Нуртас Сисекенов

Продюсер: Сергей Юн

Стилист: Катя Милославская

MuAH: Ильмира Токмагамбетова, Эльвира Ахметова

Линейный продюсер: Айгерим Танатар

Одежда: Magazin Boutique, Shoqan Suits

 

 

новый год
Новый год 2019
Moet&Chandon

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