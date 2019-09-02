Как прошел первый алматинский фестиваль Chess & Jazz

30 августа в Алматы прошел первый фестиваль Chezz & Jazz – городское мероприятие, объединяющее интеллектуальные игры и выступления музыкантов. Сегодня подобные мероприятия проходят по всему миру в таких крупных мегаполисах, как Сингапур, Москва и Нью-Йорк.

Первый алматинский фестиваль Chess & Jazz привлек внимание насыщенной программой и всемирно известными хэдлайнерами. Например, в течение дня все желающие могли сразиться в турнире с гроссмейстерами Жансаей Абдумалик и Рустамом Хуснутдиновым – этой возможностью воспользовались 160 человек. Во время фестиваля на втором этаже молла проходила программа "Chessное слово", которая состояла из четырех блоков панельных дискуссий на темы: "Mозг. Mind Games: зачем нужно постоянно тренировать свой мозг и не только книгами?", "Стиль. Как поменялся стиль города за последние 5 лет? Что любит покупать современный алматинец?", "Музыка. Музыкальная сцена Алматы" и "Алматы – город комфорта: что нас ждет в будущем?". В качестве спикеров выступили основатель BURO. Kazakhstan Меруерт Абдир, стилист Айзат Сарсембаев, генеральный менеджер Lamoda.kz Мольдер Рыссалиева, издатель Зауре Розмат, фестивальный менеджер Диана Бимахимова, организатор фестиваля "Вкусная Алма-Ата" Катрина Кнауб, а также идейный вдохновитель Chess & Jazz Ник Бабин.

Вечером гостей ждал концерт с участием казахстанского исполнителя Zzoloto и грузинской джаз-дивы Нино Катамадзе.