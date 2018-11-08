В Алматы показали коллекцию H&M x Moschino

Вчера вечером в Алматы прошла презентация новой коллаборации H&M - в этот раз шведская марка работала с Moschino. Это уже вторая лимитированная коллекция, которую привозят в Алматы. По традиции, за день до старта официальных продаж, бренд устраивает закрытый пресейл для прессы и амбассадоров марки. Чтобы избежать толпы и беспорядков (как, например, во время продаж H&M x Alexander Wang и H&M x Balmain) гостей запускают в зону продажи небольшими группами. Каждой группе дается по 20 минут, чтобы выбрать вещи и сделать покупку.

Приобрести коллекцию можно уже сегодня. И это - идеальный вариант новогоднего наряда, в котором вы точно не останетесь незамеченным на вечеринке. Пайетки, золото, цепи, мех цвета фуксии, кожа - подробнее рассмотреть коллекцию можно здесь. "Всякий раз, когда я создаю новые вещи, я думаю о своих друзьях. И именно благодаря им наша коллекция и лукбук стали похожи на одну большую вечеринку, на которой главными героями являются поп-культура, творчество и энергия людей", - рассказывает креативный директор марки Джереми Скотт. Выбор редакции - ироничные серьги-презервативы и крохотная сумка-куртка в стиле Moschino.