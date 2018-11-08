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Сакен Жаксыбаев, Индира Хан, Баука Шадибеков, Кинен Клеркли, Yan Ray
  • 02
  • |
  • 32
Леонид Жеребцов
  • 03
  • |
  • 32
Анна Гурман
  • 04
  • |
  • 32
Рамина Таипова
  • 05
  • |
  • 32
Динара Бактыбаева
  • 06
  • |
  • 32
Ленара Баталова
  • 07
  • |
  • 32
Ксения Сухомазова, Ленара Баталова
  • 08
  • |
  • 32
Карина Сомерсет, Yan Ray, Джулиана Карузо
  • 09
  • |
  • 32
Айжан Бекмухамедова
  • 10
  • |
  • 32
Оксана Ким
  • 11
  • |
  • 32
Адиль Лиян
  • 12
  • |
  • 32
  • 13
  • |
  • 32
Инди Едильбаева
  • 14
  • |
  • 32
Мадина Сулейменова
  • 15
  • |
  • 32
Группа 91
  • 16
  • |
  • 32
Группа 91
  • 17
  • |
  • 32
Мария Ли
  • 18
  • |
  • 32
Катерина Милославская
  • 19
  • |
  • 32
Леонид Нигматуллин
  • 20
  • |
  • 32
Жанара Серикпаева
  • 21
  • |
  • 32
Баука Шадибеков, Карина Сомерсет
  • 22
  • |
  • 32
Кинен Клеркли
  • 23
  • |
  • 32
Аида Ашимова
  • 24
  • |
  • 32
Михаил Коваль
  • 25
  • |
  • 32
Андрей Съедин
  • 26
  • |
  • 32
Алла Жуйкова
  • 27
  • |
  • 32
Ирина Пи
  • 28
  • |
  • 32
Санжар Мадиев
  • 29
  • |
  • 32
Айсулу Азимбаева, Чингиз Капин
  • 30
  • |
  • 32
Лейла Баратова
  • 31
  • |
  • 32
Фаридахон Агзамова
  • 32
  • |
  • 32
Шынар Сапар

Выбор Buro | События

В Алматы показали коллекцию H&M x Moschino

Текст: Buro247.kz


Вчера вечером в Алматы прошла презентация новой коллаборации H&M - в этот раз шведская марка работала с Moschino. Это уже вторая лимитированная коллекция, которую привозят в Алматы. По традиции, за день до старта официальных продаж, бренд устраивает закрытый пресейл для прессы и амбассадоров марки. Чтобы избежать толпы и беспорядков (как, например, во время продаж H&M x Alexander Wang и H&M x Balmain) гостей запускают в зону продажи небольшими группами. Каждой группе дается по 20 минут, чтобы выбрать вещи и сделать покупку. 

Приобрести коллекцию можно уже сегодня. И это - идеальный вариант новогоднего наряда, в котором вы точно не останетесь незамеченным на вечеринке. Пайетки, золото, цепи, мех цвета фуксии, кожа - подробнее рассмотреть коллекцию можно здесь"Всякий раз, когда я создаю новые вещи, я думаю о своих друзьях. И именно благодаря им наша коллекция и лукбук стали похожи на одну большую вечеринку, на которой главными героями являются поп-культура, творчество и энергия людей", - рассказывает креативный директор марки Джереми Скотт. Выбор редакции - ироничные серьги-презервативы и крохотная сумка-куртка в стиле Moschino. 

 

H&M
Moschino
Джереми Скотт

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