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Dior отметил пятилетие в Казахстане
Ценители бренда собрались в бутике Dior в Esentai Mall
Вчера сила притяжения привела алматинскую публику в бутик Dior. Французский бренд отмечал пятилетие своего присутствия в Казахстане. Свой первый маленький юбилей Dior отметили традиционным коктейлем и благотворительным аукционом. С молотка в этот вечер ушли книги-фолианты об основателе дома Кристиане Диоре, а также редкие сумки Lady Dior. Одна из них была в этот вечер продана за 20 миллионов тенге.
Общая сумма вырученных в аукционе средств составила 26 миллионов 400 тысяч тенге. Вся сумма будет направлена в благотфорительный фонд Асель Тасмагамбетовой "Саби". А именно – на организацию на базе Детской городской клинической больницы №2 г. Алматы отделения экстренной травматологической и хирургической помощи с оборудованием двух хирургических и двух перевязочных кабинетов.
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