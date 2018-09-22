Dior отметил пятилетие в Казахстане

Вчера сила притяжения привела алматинскую публику в бутик Dior. Французский бренд отмечал пятилетие своего присутствия в Казахстане. Свой первый маленький юбилей Dior отметили традиционным коктейлем и благотворительным аукционом. С молотка в этот вечер ушли книги-фолианты об основателе дома Кристиане Диоре, а также редкие сумки Lady Dior. Одна из них была в этот вечер продана за 20 миллионов тенге.

Общая сумма вырученных в аукционе средств составила 26 миллионов 400 тысяч тенге. Вся сумма будет направлена в благотфорительный фонд Асель Тасмагамбетовой "Саби". А именно – на организацию на базе Детской городской клинической больницы №2 г. Алматы отделения экстренной травматологической и хирургической помощи с оборудованием двух хирургических и двух перевязочных кабинетов.