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Dior отметил пятилетие в Казахстане

Ценители бренда собрались в бутике Dior в Esentai Mall

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Бауыржан Шадибеков, Мадина Сулейменова, Алексей Чжен, Лилия Рах
Сакен Жаксыбаев, Светлана Риммер
Алия и Жанар Серикпаевы
Меруерт Абдир, Алла Жуйкова
Лилия Рах, Меруерт Абдир
Айгерим Райымкулова, Стефано ди Гонзо
Наталья Максимова, Бенжар Кудайбергенов
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Индира Хан, Виктория Моминбаева, Мадина Сулейменова
Лаула Стамкул, Бенжар Кудайбергенов, Арам Давидян, Наталья Максимова
Сакен Жаксыбаев, Ботагоз Куанышева
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Аида Ашимова, Стефан Котельник
Меруерт Абдир, Инна Ассекритова
Диана Азимова, Наталья Кусаинова
Ленара Батталова, Алексей Чжен, Диана Азимова
Айзат Сарсембаев, Айнур Турисбек
Бауыржан Шадибеков, Анара Кукиева, Сакен Жаксыбаев, Алла Жуйкова
Сауле Рахмедова, Ольга Михайличенко, Марина Розахунова
Артем Волченко, Стефано ди Гонзо
Роман Александров, Ленара Батталова
Аида Ашимова
Гаухар Каппарова
Лилия Рах
Айнур Турисбек, Алла Жуйкова
Сакен Жаксыбаев, Наталья Максимова
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Тимур Бисенбаев
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  • 35
Бауыржан Шадибеков, Мадина Сулейменова, Алексей Чжен, Лилия Рах
  • 03
  • /
  • 35
Сакен Жаксыбаев, Светлана Риммер
  • 04
  • /
  • 35
Алия и Жанар Серикпаевы
  • 05
  • /
  • 35
Меруерт Абдир, Алла Жуйкова
  • 06
  • /
  • 35
Лилия Рах, Меруерт Абдир
  • 07
  • /
  • 35
Айгерим Райымкулова, Стефано ди Гонзо
  • 08
  • /
  • 35
Наталья Максимова, Бенжар Кудайбергенов
  • 09
  • /
  • 35
Диана Боровинская, Алла Жуйкова
  • 10
  • /
  • 35
Индира Хан, Виктория Моминбаева, Мадина Сулейменова
  • 11
  • /
  • 35
Лаула Стамкул, Бенжар Кудайбергенов, Арам Давидян, Наталья Максимова
  • 12
  • /
  • 35
Сакен Жаксыбаев, Ботагоз Куанышева
  • 13
  • /
  • 35
Yan Ray
  • 14
  • /
  • 35
Стефан Котельник, Валентин Басангов, Арам Давидян
  • 15
  • /
  • 35
Гульнара Чайжунусова, Мария Подгорбунская
  • 16
  • /
  • 35
Асель Зои
  • 17
  • /
  • 35
Маншук Куанышева, Айдана Манакбаева с мамой
  • 18
  • /
  • 35
Карина Утегенова, Айзат Сарсембаев
  • 19
  • /
  • 35
Диана Боровинская, Леонид Нигматуллин
  • 20
  • /
  • 35
Махаббат Сатыбалдина
  • 21
  • /
  • 35
Инна Ассекритова, Сакен Жаксыбаев, Анна Базанова, Артем Волченко
  • 22
  • /
  • 35
Аида Ашимова, Стефан Котельник
  • 23
  • /
  • 35
Меруерт Абдир, Инна Ассекритова
  • 24
  • /
  • 35
Диана Азимова, Наталья Кусаинова
  • 25
  • /
  • 35
Ленара Батталова, Алексей Чжен, Диана Азимова
  • 26
  • /
  • 35
Айзат Сарсембаев, Айнур Турисбек
  • 27
  • /
  • 35
Бауыржан Шадибеков, Анара Кукиева, Сакен Жаксыбаев, Алла Жуйкова
  • 28
  • /
  • 35
Сауле Рахмедова, Ольга Михайличенко, Марина Розахунова
  • 29
  • /
  • 35
Артем Волченко, Стефано ди Гонзо
  • 30
  • /
  • 35
Роман Александров, Ленара Батталова
  • 31
  • /
  • 35
Аида Ашимова
  • 32
  • /
  • 35
Гаухар Каппарова
  • 33
  • /
  • 35
Лилия Рах
  • 34
  • /
  • 35
Айнур Турисбек, Алла Жуйкова
  • 35
  • /
  • 35
Сакен Жаксыбаев, Наталья Максимова

Текст: Buro247.kz

Вчера сила притяжения привела алматинскую публику в бутик Dior. Французский бренд отмечал пятилетие своего присутствия в Казахстане. Свой первый маленький юбилей Dior отметили традиционным коктейлем и благотворительным аукционом. С молотка в этот вечер ушли книги-фолианты об основателе дома Кристиане Диоре, а также редкие сумки Lady Dior. Одна из них была в этот вечер продана за 20 миллионов тенге.

Общая сумма вырученных в аукционе средств составила 26 миллионов 400 тысяч тенге. Вся сумма будет направлена в благотфорительный фонд Асель Тасмагамбетовой "Саби". А именно – на организацию на базе Детской городской клинической больницы №2 г. Алматы отделения экстренной травматологической и хирургической помощи с оборудованием двух хирургических и двух перевязочных кабинетов. 

 

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