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Классическая музыка и уличные танцы: эксперимент на сцене Казахской филармонии им. Жамбыла
18 октября
18 октября на сцене Казахской государственной филармонии им. Жамбыла выступит украинский музыкант, пианист, лауреат международных конкурсов Конcтантин Товстуха. Выступление музыканта состоится в рамках проекта Concept Concert при поддержке ювелирного дома Damiani и дизайн-ателье Innerlife.
Concept Concert – это серия музыкальных концертов – экспериментальная и смелая – в совершенно новом для Казахстана формате. У каждого нового концерта – свой собственный уникальный концепт и идея. Благодаря формату классическая музыка становится ближе и понятнее слушателю, а также раскрывается с совершенно новой стороны. Откроет серию концертов выступление украинского музыканта и пианиста Константина Товстухи и лучших танцоров Средней Азии. Первый Concept Concert объединит изящество и мощь классической музыки с "крампом" – новым ярким веянием в современной хореографии. Музыкальная программа вечера построена на произведениях Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Валентина Сильвестрова и Роберта Шумана.
Константин Товстуха – один из самых одарённых украинских пианистов новой генерации. Его репертуар обширен, разнообразен и интересен. Константин Товстуха – лауреат многих международных конкурсов во Франции, Германии, России, Испании и Украине. В 2013 году музыкант стал победителем VI международного конкурса пианистов в городе Алматы. За свою пока ещё непродолжительную карьеру пианист успел выступить с симфоническим оркестром города Сержи-Понтуаз, с Национальным симфоническим оркестром Украины, Одесским национальным симфоническим оркестром и ансамблем солистов "Киевская Камерата".
Билеты на концерт можно приобрести в кассах сети "Меломан", ТРЦ "Глобус" и на сайте Ticketon.kz.
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