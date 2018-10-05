Вечер Cartier по случаю запуска коллаборации с молодыми казахстанскими художниками

Этой осенью впервые ювелирный бренд Cartier запустил проект с молодыми казахстанскими художниками, в рамках глобальной кампании When Ordinary Becomes Precious. Перед каждым из них стояла задача интерпретировать знаменитый браслет-гвоздь Juste Un Clou. Точнее – создать работы, вдохновленные идеей превращения обычных предметов в произведения искусства. Кураторами выставки стали журналист Галина Рыжкина и казахстанский художник Анвар Мусрепов.

"Семь современных казахстанских художников представили своё видение свободы через символичный образ такого жесткого по характеру символа, как гвоздь. В период эпохи Studio 54 – места, которое стало своеобразной Меккой для нью-йоркской богемы 70-х годов, у дизайнера Альдо Чипулло возникла идея о форме ювелирного украшения, которая смогла бы отразить дух нонконформистского движения – Juste Un Clou. Идея о новой эстетике неслучайно сформировалась в год, наполненный энергией нового поколения. На выставке When Ordinary becomes Precious молодое поколение казахстанских художников представляет гвоздь, находя в этой простой форме, которую можно редуцировать до точки и линии, различные смыслы.

Художник Ambujerba посвящает свою работу цикличности всего происходящего. В своем фотографическом триптихе тандем Berkin&Mika фокусируется на процессе трансформации обычного бытового предмета в символ эпохи. Компьютерный код, генерируемый аудиовизуальный поток становятся скульптурой, обретая объем через звук и технологию 3D-мэппинга – в работе Назиры Каримовой. Меруерт Кунакова экспериментирует с техникой печатного процесса XIX века – цианотипией – и демонстрирует эволюцию гвоздя до ювелирного изделия, проводя аналогию с теорией эволюции человека. Художница Заринэ Киракосян создала абстрактную скульптуру, массивный стеклянный блок, внутри которого гвозди напоминают кресты на супрематистских картинах. Тимур Бисенбаев через призму романтизма ищет уникальную форму для того, чтобы составить карту звёздного неба", – пишут кураторы выставки.