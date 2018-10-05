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Вечер Cartier по случаю запуска коллаборации с молодыми казахстанскими художниками

When Ordinary Becomes Precious

Айгуль Амиржанова
Галина Рыжкина
Меруерт Абдир
Ботагоз Куанышева
Виктория Крихели
Олеся Белович
Диана Боровинская
Жибек Сейфуллина, Мадина Сулейменова, Айнур Сеитова
Тимур Бисенбаев
Гульмира Кусаинова
Галина Гольдберг
Катерина Милославская
Рамита Сулейменова, Карлыгаш Нурдилда
Ольга Мальцева
Лариса Азанова
Юлия Ким
Азиза Есмагамбетова
Тимур Тулеу, Аида Ашимова
Санжар Мадиев
Шынар Сапар
Мадина Аманова, Жана Бегасильева
Диля Саду
Татьяна Тарвердян
Руслан Хайруллаев
Yan Ray
Назира Каримова, Анвар Мусрепов
Зарина Тасбулатова
Мила Рыжкина
Светлана Михина
Виктория Майлибаева
Виктория Оссока
Айнур Турисбек
Жанель Бертаева
Азиза Айбадуллина
Райхана Мухлис
Гульшат Нурпеисова
Юлия Тисленко
Леонид Жеребцов
Михаил Коваль
Айнур Джумабаева
Виктория Моминбаева
Индира Хан
Наталья Кусаинова
Аида Ашимова, Виктория Крихели
Азиза Есмагамбетова, Меруерт Кунакова, Галина Рыжкина
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Айгуль Амиржанова
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  • 49
Галина Рыжкина
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  • 49
Меруерт Абдир
  • 04
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  • 49
Ботагоз Куанышева
  • 05
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  • 49
Виктория Крихели
  • 06
  • /
  • 49
Олеся Белович
  • 07
  • /
  • 49
Диана Боровинская
  • 08
  • /
  • 49
Жибек Сейфуллина, Мадина Сулейменова, Айнур Сеитова
  • 09
  • /
  • 49
Тимур Бисенбаев
  • 10
  • /
  • 49
Гульмира Кусаинова
  • 11
  • /
  • 49
Галина Гольдберг
  • 12
  • /
  • 49
Катерина Милославская
  • 13
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  • 49
  • 14
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  • 49
Рамита Сулейменова, Карлыгаш Нурдилда
  • 15
  • /
  • 49
Ольга Мальцева
  • 16
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  • 49
Лариса Азанова
  • 17
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  • 49
Юлия Ким
  • 18
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  • 49
Азиза Есмагамбетова
  • 19
  • /
  • 49
Тимур Тулеу, Аида Ашимова
  • 20
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  • 49
  • 21
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  • 49
Санжар Мадиев
  • 22
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  • 49
Шынар Сапар
  • 23
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  • 49
Мадина Аманова, Жана Бегасильева
  • 24
  • /
  • 49
Диля Саду
  • 25
  • /
  • 49
Татьяна Тарвердян
  • 26
  • /
  • 49
Руслан Хайруллаев
  • 27
  • /
  • 49
Yan Ray
  • 28
  • /
  • 49
Назира Каримова, Анвар Мусрепов
  • 29
  • /
  • 49
Зарина Тасбулатова
  • 30
  • /
  • 49
Мила Рыжкина
  • 31
  • /
  • 49
Светлана Михина
  • 32
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  • 49
Виктория Майлибаева
  • 33
  • /
  • 49
Виктория Оссока
  • 34
  • /
  • 49
Айнур Турисбек
  • 35
  • /
  • 49
Жанель Бертаева
  • 36
  • /
  • 49
Азиза Айбадуллина
  • 37
  • /
  • 49
Райхана Мухлис
  • 38
  • /
  • 49
Гульшат Нурпеисова
  • 39
  • /
  • 49
Юлия Тисленко
  • 40
  • /
  • 49
  • 41
  • /
  • 49
  • 42
  • /
  • 49
Леонид Жеребцов
  • 43
  • /
  • 49
Михаил Коваль
  • 44
  • /
  • 49
Айнур Джумабаева
  • 45
  • /
  • 49
Виктория Моминбаева
  • 46
  • /
  • 49
Индира Хан
  • 47
  • /
  • 49
Наталья Кусаинова
  • 48
  • /
  • 49
Аида Ашимова, Виктория Крихели
  • 49
  • /
  • 49
Азиза Есмагамбетова, Меруерт Кунакова, Галина Рыжкина

Текст: Buro247.kz

Этой осенью впервые ювелирный бренд Cartier запустил проект с молодыми казахстанскими художниками, в рамках глобальной кампании When Ordinary Becomes Precious. Перед каждым из них стояла задача интерпретировать знаменитый браслет-гвоздь Juste Un Clou. Точнее – создать работы, вдохновленные идеей превращения обычных предметов в произведения искусства. Кураторами выставки стали журналист Галина Рыжкина и казахстанский художник Анвар Мусрепов. 

"Семь современных казахстанских художников представили своё видение свободы через символичный образ такого жесткого по характеру символа, как гвоздь. В период эпохи Studio 54 – места, которое стало своеобразной Меккой для нью-йоркской богемы 70-х годов, у дизайнера Альдо Чипулло возникла идея о форме ювелирного украшения, которая смогла бы отразить дух нонконформистского движения – Juste Un Clou. Идея о новой эстетике неслучайно сформировалась в год, наполненный энергией нового поколения. На выставке When Ordinary becomes Precious молодое поколение казахстанских художников представляет гвоздь, находя в этой простой форме, которую можно редуцировать до точки и линии, различные смыслы. 

Художник Ambujerba посвящает свою работу цикличности всего происходящего. В своем фотографическом триптихе тандем Berkin&Mika фокусируется на процессе трансформации обычного бытового предмета в символ эпохи. Компьютерный код, генерируемый аудиовизуальный поток становятся скульптурой, обретая объем через звук и технологию 3D-мэппинга – в работе Назиры Каримовой. Меруерт Кунакова экспериментирует с техникой печатного процесса XIX века – цианотипией – и демонстрирует эволюцию гвоздя до ювелирного изделия, проводя аналогию с теорией эволюции человека. Художница Заринэ Киракосян создала абстрактную скульптуру, массивный стеклянный блок, внутри которого гвозди напоминают кресты на супрематистских картинах. Тимур Бисенбаев через призму романтизма ищет уникальную форму для того, чтобы составить карту звёздного неба", – пишут кураторы выставки.

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cartier

cartier

cartier

cartier

cartier

cartier

cartier

 

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