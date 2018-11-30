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Меруерт Абдир
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Меруерт Абдир, Назия Альжанова
  • 03
  • /
  • 84
Татьяна Школьник, Нурберген Махамбетов, Алла Жуйкова
  • 04
  • /
  • 84
Мадина Аманова
  • 05
  • /
  • 84
Милана Остапенко, Юлия Худайбердина, Динара Зиядина
  • 06
  • /
  • 84
Чингиз Батырбеков
  • 07
  • /
  • 84
Ержан Рашев
  • 08
  • /
  • 84
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  • /
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  • /
  • 84
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  • 11
  • /
  • 84
Гайни Игамбердиева, Диана Ан, Мария Ли
  • 12
  • /
  • 84
Зарина Сламкулова
  • 13
  • /
  • 84
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  • 14
  • /
  • 84
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  • 15
  • /
  • 84
Ксения Сухомазова
  • 16
  • /
  • 84
Рамита Сулейменова, Карлыгаш Нурдильда, Илья Юн, Айгерим Туменбай, Нуртас Сисекенов
  • 17
  • /
  • 84
Марина Шарипова
  • 18
  • /
  • 84
Алла Жуйкова, Ирина Байжанова
  • 19
  • /
  • 84
Анна Аветисян, Валерия Волкова
  • 20
  • /
  • 84
Абулхаир Распеков, Райхана Мухлис
  • 21
  • /
  • 84
Наталья Тян
  • 22
  • /
  • 84
Наталья Тян, Александр Ким
  • 23
  • /
  • 84
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  • 24
  • /
  • 84
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  • /
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Марина Карпыкова
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  • /
  • 84
Джулиана Карузо, Ержан Рашев
  • 79
  • /
  • 84
Мария Попова
  • 80
  • /
  • 84
Меруерт Абдир
  • 81
  • /
  • 84
  • 82
  • /
  • 84
Хади Шишкаева, Мелита Бациева
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BURO Kazakhstan 5 лет: как это было

Текст: Buro247.kz


Фото: Мария Попова,
Тимур Эпов

Накануне вечером BURO отмечал свои 5 лет в Казахстане. Поэтому темой вечера стала старая Алма-Ата. Зал украсили неоновыми табло в стиле старых советских вывесок: "Азык-тулiк", "Медео", "Салтанат", "Алма-Ата". В качестве хэдлайнера выступал казахстанский бэнд Nasia from Asia с джазовыми каверами известных казахстанских мелодий и песен, а после весь вечер диджей Арсен Рысдаулетов ставил хиты "А-студио", JCS и других казахстанских исполнителей. 

Пятилетие BURO в Казахстане совпало с редизайном сайта – мы отказались от части "24/7", изменили логотип и улучшили верстку сайта. Редизайн стал частью глобального перезапуска, который коснулся всех аспектов деятельности компании. Ребрендинг стал новым важным этапом на пути развития BURO, который за 7 лет открыл собственные издания в 11-ти странах мира – от Латинской Америки до Сингапура, запустил международную фэшн-программу Buro Fashion Forward Initiative, стал партнером независимого издания System. Новый дизайн был создан арт-директором Патриком Во, который работал с Celine, Dior, Adidas, Nike, Missoni, Topshop, ASOS и многими другими. 

"С самого основания нашей целью было пропагандировать казахстанскую культуру, моду, музыку и кино, рассказывать о ней миру и делиться невероятными богатствами нашей страны. Спустя пять лет можно сказать, что у нас это получилось", – рассказала основательница BURO Kazakhstan Меруерт Абдир. 

 

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