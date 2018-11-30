BURO Kazakhstan 5 лет: как это было

Накануне вечером BURO отмечал свои 5 лет в Казахстане. Поэтому темой вечера стала старая Алма-Ата. Зал украсили неоновыми табло в стиле старых советских вывесок: "Азык-тулiк", "Медео", "Салтанат", "Алма-Ата". В качестве хэдлайнера выступал казахстанский бэнд Nasia from Asia с джазовыми каверами известных казахстанских мелодий и песен, а после весь вечер диджей Арсен Рысдаулетов ставил хиты "А-студио", JCS и других казахстанских исполнителей.

Пятилетие BURO в Казахстане совпало с редизайном сайта – мы отказались от части "24/7", изменили логотип и улучшили верстку сайта. Редизайн стал частью глобального перезапуска, который коснулся всех аспектов деятельности компании. Ребрендинг стал новым важным этапом на пути развития BURO, который за 7 лет открыл собственные издания в 11-ти странах мира – от Латинской Америки до Сингапура, запустил международную фэшн-программу Buro Fashion Forward Initiative, стал партнером независимого издания System. Новый дизайн был создан арт-директором Патриком Во, который работал с Celine, Dior, Adidas, Nike, Missoni, Topshop, ASOS и многими другими.

"С самого основания нашей целью было пропагандировать казахстанскую культуру, моду, музыку и кино, рассказывать о ней миру и делиться невероятными богатствами нашей страны. Спустя пять лет можно сказать, что у нас это получилось", – рассказала основательница BURO Kazakhstan Меруерт Абдир.