В Esentai Mall открылся бутик Brunello Cuccinelli

1 ноября в Esentai Mall торжественно открыли бутик итальянского бренда из Умбрии Brunello Cuccinelli. Основателя бренда Брунелло Кучинелли носит звание "короля кашемира", который превратил один из самых благородных материалов в стиль. В Казахстане почитателей Brunello Cucinelli много. И ценят его клиенты, привыкшие окружать себя удобными и красивыми вещами, за высочайшее качество, стиль и изысканную простоту.

На открытие бутика в Алмату по этому случаю приехали представители бренда Стефано Ландоци и Эдуардо Симоне. Вместе они представили гостям пространство последнюю осенне-зимнюю коллекцию Brunello Cuccinelli. В ней будущее и отголоски прошлого переплетаются друг с другом совершенно естественным, непринужденным путем. Ретро и фольклорные элементы прекрасно уживаются друг с другом, создавая уникальное и непосредственное целое. В таком смешении культур стекаются в одно идеалы, периоды и территории, на первый взгляд далекие друг от друга. Но вместе они создают нечто удивительное: доставляющий удовольствие, забавный и невероятно современный ежедневный образ. Творческое взаимодействие между инстинктом и логикой пускает в ход фольклорные элементы, роскошные ткани, тенденции семидесятых, мастерскую ручную отделку, детали высокого кроя, цветочные принты и винтажную вышивку наряду с соблазнительно женственными деталями.