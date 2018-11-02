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Аида Ашимова, Михаил Коваль
Тимур Бисенбаев
Бейбит Алибеков
Стефано Ландоцци, Жанна Кан, Эдуардо Симоне
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  • 23
Стефано Ландоцци, Саятжан Мадиев, Эдуардо Симоне
  • 02
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  • 23
Стефано Ландоцци, Айгуль Амиржанова, Диляра Айдарбекова, Эдуардо Симоне, Андрей Копытин
  • 03
  • |
  • 23
Юлия Ким
  • 04
  • |
  • 23
Лариса Азанова
  • 05
  • |
  • 23
Баян Бокишева
  • 06
  • |
  • 23
Санжар Мади, Галина Рыжкина
  • 07
  • |
  • 23
Сакен Жаксыбаев
  • 08
  • |
  • 23
Тимур Тулеу
  • 09
  • |
  • 23
Айя Аволи
  • 10
  • |
  • 23
Диана Тлеулиева, Yan ray
  • 11
  • |
  • 23
Айгерим Жакуп, Мадина Акбиева, Алина Шафигова
  • 12
  • |
  • 23
Стефано Ландоцци, Рамина Таипова, Саятжан Мадиев
  • 13
  • |
  • 23
Айгуль Амиржанова
  • 14
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  • 23
  • 15
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Yan Ray, Бауыржан Шадибеков
  • 16
  • |
  • 23
Маржан Маркаметова
  • 17
  • |
  • 23
Эдуардо Симоне, Валентина Дурумбетова, Стефано Ландоцци
  • 18
  • |
  • 23
Лейла Баратова
  • 19
  • |
  • 23
Мадина Сулейменова, Виктория Моминбаева, Айгуль Амиржанова
  • 20
  • |
  • 23
Аида Ашимова, Михаил Коваль
  • 21
  • |
  • 23
Тимур Бисенбаев
  • 22
  • |
  • 23
Бейбит Алибеков
  • 23
  • |
  • 23
Стефано Ландоцци, Жанна Кан, Эдуардо Симоне

Выбор Buro | События

В Esentai Mall открылся бутик Brunello Cuccinelli

Текст: Buro247.kz


1 ноября в Esentai Mall торжественно открыли бутик итальянского бренда из Умбрии Brunello Cuccinelli. Основателя бренда Брунелло Кучинелли носит звание "короля кашемира", который превратил один из самых благородных материалов в стиль. В Казахстане почитателей Brunello Cucinelli много. И ценят его клиенты, привыкшие окружать себя удобными и красивыми вещами, за высочайшее качество, стиль и изысканную простоту. 

На открытие бутика в Алмату по этому случаю приехали представители бренда Стефано Ландоци и Эдуардо Симоне. Вместе они представили гостям пространство последнюю осенне-зимнюю коллекцию Brunello Cuccinelli. В ней будущее и отголоски прошлого переплетаются друг с другом совершенно естественным, непринужденным путем. Ретро и фольклорные элементы прекрасно уживаются друг с другом, создавая уникальное и непосредственное целое. В таком смешении культур стекаются в одно идеалы, периоды и территории, на первый взгляд далекие друг от друга. Но вместе они создают нечто удивительное: доставляющий удовольствие, забавный и невероятно современный ежедневный образ. Творческое взаимодействие между инстинктом и логикой пускает в ход фольклорные элементы, роскошные ткани, тенденции семидесятых, мастерскую ручную отделку, детали высокого кроя, цветочные принты и винтажную вышивку наряду с соблазнительно женственными деталями.

 

 

Esentai Mall
Brunello Cucinelli

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