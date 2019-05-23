Almaty Pop Up Store 13 во Дворце школьников: новый фокус и развлечения

Архитектурная выставка, мастер-классы на тему экологии и вещи Made in KZ

25 и 26 мая на территории Дворца школьников пройдет тринадцатая ярмарка дизайнерской одежды и аксессуаров Almaty Pop Up Store (APS). Пространство ярмарки будет спроектировано и оформленно архитектурным бюро levelstudio.

Впервые за 6 лет APS пройдет на территории памятника архитектуры советского постмодернизма. Дворец школьников как архитектурный объект уникален. В рамках ярмарки гости смогут посетить выставку, посвященную истории Дворца – ArchTribute. Здесь можно будет увидеть оригинальные чертежи, старые фотографии и эскизные проекты здания.

На APS будут установлены пункты приёма пластика, сортировки отходов, пункты приёма батареек, лампочек, макулатуры и электроотходов. Гости бесплатно смогут обменяться одеждой, аксессуарами, книгами и детскими игрушками. Всем желающим предоставят возможность побывать на открытых мастер-классах по плёночной фотографии от художников Berkin & Mika и правильному сбору отходов – от команды Recycle Birge. Кроме этого, в рамках ярмарки состоится выступление юных последовательниц шведской активистки Греты Тунберг – 12-летней Даны и 11-летней Дарии, а эко-блогер Аида Алимбакова поделится эко-лайфхаками жизни в большом городе.

Гости ярмарки смогут приобрести одежду, эко-косметику, украшения и предметы для дома от дизайнеров Казахстана и Центральной Азии. Помимо брендовой одежды, вы сможете купить мерч APS, созданный совместно с Rocket Plastic и Jasyl Jyrek. Музыкальная программа APS будет представлена диджей-сетами Nourbergen Makhambetov, Arsen Superfly, Irina Pi, Bismildin и Togzhan Kassen. А вечером на сцену выйдут Bonapart, Nasia from Asia, Роза Бакиева и Martoven.