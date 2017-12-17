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В Алматы стартовал юбилейный Almaty Pop-Up Store

В этом году произошло множество изменений

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Азиз Абдулмажитов
Арыс Аренов
Рамиль Мухоряпов
Кенес Ракишев
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Майя и Анита Акишевы
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Сергей Юн, Сусанна Григорьян
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В самом центре старого Алматы стартовал десятый, юбилейный, Almaty Pop-Up Store. Фестиваль дизайна, еды и музыки в очередной раз поменял локацию. Местом проведения было выбрано здание на пересечении улиц Богенбай батыра и Желтоксан. В 2018 году на его месте откроется торговый центр Kaisar Plaza, который владельцы надеются сделать неотъемлемой частью старого центра. Поэтому городскиe мероприятия, такие как Almaty Pop-Up Store, – обязательная часть программы. 

В этом году к уже привычным корнерам с казахстанскими модными и промышленными дизайнерами и фудзоне присоединились зоны бизнеса, архитектуры и спорта. Под бизнес оборудована зона для public talk, где в течение первого дня казахстанские бизнесмены вроде Кенеса Ракишева и Рамиля Мухоряпова проводили лекции и общались со слушателями. Рядом расположилась зона конкурса "Построй свой бизнес", где были представлены работы победителей прошлых годов – магазина Experimentarium, Aqua Point и многих других. 

В зоне спорта расположился настоящий боксерский ринг, где каждый может получить бесплатный мастер-класс. Рядом – корнеры Basire Design Group и Kaisar Plaza, там можно обсудить архитектуру и визуальный стиль Алматы со специалистами и архитекторами. По вечерам на первом этаже проходят выступления казахстанских артистов – Manna, Robotopulus, Far In GateРайханы МухлисMolto Loud.

Almaty Pop-Up Store по-прежнему не только отличное место для выбора подарков близким на Новый год, но и мероприятие, где можно с толком провести время в эти длинные выходные. Фестиваль будет идти до 19 декабря включительно. 

 

Buro247.kz

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