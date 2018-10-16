Открытие интеллектуального клуба Al’ma

В минувшие выходные в Алматы состоялось открытие еще одного интеллектуального клуба – Al'ma. Культурный проект создан как платформа для получения знаний в компании единомышленников и друзей. Еженедельно в клубе будут проходить закрытые, отчасти салонные, встречи, лекции, мастер-классы, литературные вечера, поездки с различными спикерами, признанными профессионалами в своей сфере. Среди постоянных лекторов клуба – историки искусств, литературоведы, искусствоведы, кураторы, кинокритики, психологи, философы.

Основатели Al'ma – Анель Баталова и Айгуль Багбан – уточняют, что встречи будут проходить в формате "беседы" и не будут носить строгий академический характер. Академический процесс в Al'ma разделён на три сезона в год. Чтобы попасть в ряды членов клуба, потребуются рекомендации уже состоящих в нём членов. Дополнительную информацию по работе Al'ma можно получить здесь.