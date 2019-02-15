Тайные связи: 5 сериалов об изменах

Уверены, вчера многие из вас посмотрели любимую романтическую комедию. Но отношения намного сложнее, чем показано в фильмах о любви, заканчивающихся хэппи-эндом. Даже самые счастливые пары иногда встречаются с проступком, который может разрушить отношения и лишить их счастливого настоящего и будущего. Это – измена. Что мы знаем об измене? Для кого-то она – самое ужасное предательство, для других – лишь неприятное, но всё же нормальное и даже естественное явление. В интервью Галине Рыжкиной профессор биологических наук МГУ Вячеслав Дубынин говорил, что "измена – результат активности полигамных программ, но если мозг настроен на моногамность, вы можете прожить в верности своему партнеру всю жизнь".

В любом случае, измена – всегда урок для обеих сторон. Тема сложная, но взглянуть на измены, их причины и последствия, – как минимум интересно. В этом нам могут помочь, например, сериалы.

"Любовники"

Сериал Showtime с элементами триллера, состоящий из четырех сезонов, три из которых доступны на Netflix. Главные герои – любовники Ноа и Элисон. У Ноа – жена и четверо детей, у Элисон – муж. Запретная связь для обоих – побег от реальности. Ноа считает себя счастливым человеком, но он устал от роли многодетного отца и финансовой зависимости от своего тестя. Элисон скорбит и пытается спасти брак после смерти четырехлетнего сына. В сериале история рассказывается как от лица Ноа, так и от лица Элисон. И часто детали их связи и воспоминания не сходятся, герои помнят и воспринимают одни и те же события по-разному, в итоге получается, что нет одной правды, у каждого она своя.

"Ты"

Один из самых популярных сериалов на Netflix последних месяцев. После романтического знакомства в книжном магазине с покупательницей по имени Бек, менеджер магазина Джо хочет узнать подробности о ней: о её жизни, друзьях, работе. Бек ничего не скрывает, легко выставляет детали своей жизни в социальных сетях. Так Джо выясняет, где она живет, где гуляет, а вскоре без особого труда узнает, с кем она встречается. Очарованный девушкой, с целью заполучить её, Джо продумывает план, ради осуществления которого готов на всё. "Ты" – сериал о том, на что способны влюбленные люди, когда в их распоряжении интернет, а также о том, что нужно быть очень осторожными с личными сведениями, которые мы выставляем напоказ.

"Измены"

Главная героиня – Ася – замужем, что не мешает ей иметь трёх любовников: сына олигарха, полицейского и сослуживца. Как-то Ася встречает свою подругу детства Дашу. Дашу образ жизни и принципы Аси не пугают, наоборот, она начинает завидовать подруге и просит её научить быть такой же беспечной и с легкостью заводить любовников.

"Друзья с колледжа"

Шестеро 40-летних друзей – Сэм, Итан, Макс, Лиза, Мэриан и Ник – дружат двадцать лет. Сэм – замужем, имеет детей, но периодически встречается с неудачливым писателем Итаном (ещё со студенческих лет), который тоже женат. Для остальных они просто друзья: для жены Итана Лизы, для его агента, для богатого бенефициара трастового фонда – Ника. И единственная, кто в курсе дела – их подруга Мэриан, хиппи и инструктор по йоге. Но Сэм и Итан – не единственные изменщики в кругу друзей. Вопреки всем сложностям "взрослой" жизни, судьбы друзей не перестают переплетаться, то ли из-за нежелания героев расставаться с молодостью, то ли из-за страха перед будущим.

"Любовь"

Романтический сериал о современных отношениях, наиболее приближенный к реальности, нежели классические ромкомы. Он – о беспокойных и разочаровавшихся в отношениях Микки и Гасе, которые случайно знакомятся в магазине. Гас недавно расстался с любимой девушкой, потому что та ему изменила, а Микки ушла от парня-наркомана и "маменькиного сыночка". Оба страдают и не очень готовы к серьезным отношениям. После первой встречи Микки и Гас договариваются быть только любовниками. Но всё меняется, когда один из них влюбляется, а затем начинает подозревать любовника в измене.