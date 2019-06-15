Ответы на 17 "стыдных" вопросов о переработке мусора

Как и куда сдавать пластиковые изделия, упаковки и пакеты?

В приложениях Ecocity и Mytazalyk можно по карте найти адреса пунктов приёма вторсырья по виду отходов. Очень удобно. Можно найти компанию, которая осуществляет сбор того или иного вида отходов, а также узнать цену, по которой их принимают. Завод по переработке пластика Green Technology Industries в Шымкенте выпускает в больших объёмах сырьё PET-flex, полученное посредством переработки, и производит химическое волокно из различных нитей, используемых для производства широкого ассортимента тканей. Предприятие "Радуга", имеющее филиалы в нескольких регионах, также занимается переработкой пластика и полимеров с последующим производством изделий.

Что использовать вместо пластиковых пакетов для мусора и где это купить?

В интернете недавно попалась статья о том, как можно из обычных газет сделать ёмкость для урны и выносить отходы вместе с урной, т.е. выкидывать с этой газетой. Сейчас стали популярны биопакеты, и некоторые люди используют их в качестве ёмкости для сбора отходов у себя дома. Также можно выносить отходы в ведре и просто высыпать.

Где принимают обычные лампы накаливания?

В Казахстане пока нигде не принимают лампы накаливания.

Что происходит с мусором из желтых баков (для бумаги, пластика и т.п.)?

Если вы имеете в виду контейнеры, которые стоят в Астане, то всё их содержимое отправляется на МСК (мусоросортировочный комплекс), на сортировочную линию. Далее отходы разделяются на несколько фракций и отправляются на переработку.

Какой из бытовых видов пластика можно сдать для переработки? Какой из бытовых видов пластика не перерабатывается?

Существует 7 маркировок пластика. В Казахстане не перерабатывается твёрдый пластик маркировок "3" и "7". Всё остальное можно сдавать на переработку. (К маркировке "3" (PVC или V) относится технический пластик: окна, элементы мебели, трубы, скатерти, тары для технической жидкости и другое. К маркировке "7" (O или Other) относятся бытолычки для детей, некоторые упаковки и другое)

Куда сдавать старую мебель, ДСП, ЛДСП, фанеру?

Тут всё зависит от состояния мебели. Если она в хорошем состоянии, советуем передать нуждающимся семьям или на реставрацию. Или же её можно самостоятельно разобрать на деревянные и металлические части. Металл сдать в пункты приёма металла, дерево – это природный материал, а ткань передать на переработку. В Казахстане есть несколько предприятий по утилизации старой мебели, но нам с ними работать не приходилось.

Возможно ли жить по принципу Zero Waste в Казахстане? Что можете посоветовать для достижения такой цели?

Сложно пока, но можно. Сейчас есть много экоактивистов, которые стремятся жить и живут в стиле Zero Waste, и их пример тому подтверждение. Такие люди ходят за продуктами со своими сумками, набирают продукты в свои экомешочки, ходят со своими многоразовыми бутылками и тамблерами для горячих напитков. Их дети используют стальные трубочки для напитков, люди покупают многоразовые бахилы. Ходят пешком или передвигаются на общественном транспорте. Разделяют домашние отходы, затем сдают их на переработку.

Куда можно сдать старую одежду?

Старую одежду можно сдать в пункт проекта "Дармарка Алматы". Этот благотворительный проект позволяет отдать ненужные вещи, их заберут люди, которые в них нуждаются. Также вы сами можете забрать вещи, которые принесли другие люди. Второй проект называется Teplo Charity. Это тоже благотворительный проект, который устанавливает в общественных местах и торговых центрах свои большие боксы для сбора одежды. Часть собранных вещей отправляется нуждающимся людям.

Когда ожидается появление контейнеров для раздельного сбора мусора в разных районах Алматы? Как мотивировать людей устанавливать такие контейнеры самостоятельно?

Можно высказывать свои намерения представителям КСК, сообщать своё желание в акимат, но самостоятельно такие контейнеры устанавливать невозможно, т.к. это противоречит законам. К 2021 году обещают по всему Алматы установить урны и контейнеры для раздельного сбора отходов.

Насколько экологически выгодно многоразовое использование пластиковых пакетов?

Эти пакеты называются "одноразовыми" не зря. Не советуем их долговременно использовать и хранить в них продукты питания.

Насколько экологично использование тряпичных пакетов?

Экологично на 100%, так как их можно использовать, перестирывать, сушить, дарить друзьям и носить с собой.

Как проходит процесс утилизации и переработки? Что из этого получается в итоге?

Процесс утилизации у каждого вида отходов определенный, как и процесс переработки и получения готового продукта. Рассмотрим на примере макулатуры. Бумага спрессовывается в большие квадратные блоки, перетянутые проволокой. Затем эти блоки отправляются на переработку. Спрессованный картон и бумага поступают в чан, где сырьё, перемешиваясь с водой, превращается в кашеобразную жижу. Для данного процесса требуется значительное количество воды. Полученная жижа проходит три этапа сортировки: на грубые, средние и мелкие частицы. Задача первого перерабатывающего цеха – извлечение древесного волокна (из которого в последствии будет изготовлена бумага для гофрирования, картон и другое вторсырьё), отсеять крупно- и мелкогабаритный мусор, вредные вещества. В следующих цехах происходит изготовление сырья, его сушка, выравнивание, нарезка и упаковка. Из переработанного стекла производят новую стеклянную тару, из пластика – нетканые материалы, используемые в швейной промышленности для утепления тканей и придания им прочности.

Как поступать с батарейками?

Батарейки у нас в Алматы принимает компания "ПромТехноРесурс". Компания отправляет их на дальнейшую переработку за границу, т.к. пока у нас в Казахстане батарейки не перерабатываются.

Зачем компании занимаются переработкой и утилизацией? В чём выгода?

Компании, работающие в отрасли, преследуют цель перехода к циркулярной экономике. У всех предприятий, как и у населения, образуются отходы, которые нужно куда-то сдавать и утилизировать. Отходы покупаются, продаются и перерабатываются. Это огромный, перспективный бизнес, учитывая экологическую ситуацию во всём мире.

Насколько вопрос переработки актуален для Казахстана, при текущей экономической ситуации?

Вопрос переработки отходов для Казахстана более чем актуален, т.к. мы держим курс на "зелёную" экономику. Рост количества ежедневно выбрасываемых отходов является неотъемлемой частью экономического развития, но только в том случае, если эти отходы перерабатываются. При переработке мы получаем вторичное сырьё, что экономит ресурсы и благоприятно влияет на экономическую ситуацию.

Откуда поступают деньги в пункты приёма? Кто платит тем, кто сдаёт макулатуру?

Пункты приёма финансируются компаниями, занимающимися раздельным сбором. На это государственные деньги не выделяются. Это частный бизнес, направленый, кроме всего прочего, на улучшение ситуации с отходами в стране. То есть сами компании платят тем, кто сдаёт макулатуру.